T20 World Cup 2023: टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने किया कमाल, 230 रन के साथ सबसे आगे, टॉप टेन में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल, देखें लिस्ट

ICC Women's T20 World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका टीम की सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में धमाल कर दिया। 230 रन के साथ सबसे आगे रहीं। आईसीसी ने टॉप टेन खिलाड़ियों की सूची जारी की है।

South Africa's stylish batter Laura Wolvaardt topped the #T20WorldCup run-scoring chart 🙌 More stats ➡️ https://t.co/q8YklAWStI pic.twitter.com/NGq8u3qZ8d

टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर रिचा घोष टॉप टेन में शामिल हैं। इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट 216 रन के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 206 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 189 रन के साथ चौथे पायदान पर है।

दक्षिण अफ्रीका की टी ब्रिटस 186 रन के साथ पांचवें पायदान पर है। टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना 151 रन के साथ छठे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया की एम लेनिंग 149 रन के साथ सातवें पायदान पर है। सूजी बेट्स 137 रन के साथ आठवें पायदान पर और टीम इंडिया की ऑलराउंडर रिचा घोष 136 रन के साथ नौवें स्थान पर है।

सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर लगातार तीसरी और कुल छठी बार खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और टीम एक से अधिक बार यह खिताब नहीं जीत पाई है।

A magical day for a magnificent team ✨ The winning Australian players discuss their title win ⬇️ #AUSvSA | #T20WorldCup | #TurnItUp https://t.co/RQ680VYz4x

ऑस्ट्रेलिया ने मूनी की 53 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के से नाबाद 74 रन की पारी के अलावा उनकी एलिसा हीली (18) के साथ पहले विकेट की 36 और एशलेग गार्डनर (29) के साथ दूसरे विकेट की 46 रन की साझेदारी से छह विकेट पर 156 रन बनाए।

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट (48 गेंद में 61 रन, पांच चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक के बावजूद छह विकेट पर 137 रन ही बना सकी। वोलवार्ट के अलावा दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायोन (25) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन भी जोड़े।

