Women's T20 World Cup 2023: पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड महिला टीम का सपना टूटा, आईसीसी टी20 विश्व कप से बाहर

ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में चार टीम पहुंच गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में एक-दूसरे को टक्कर देगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड महिला टीम का सपना टूटा गया है।

पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड महिला टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो गई है। ग्रुप-ए के ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम अंतिम चार में पहुंच गई है। ग्रुप-बी से भारत और इंग्लैंड की टीम प्रवेश किया है।

लौरा वॉलवार्ट और तजमीन ब्रिट्स के नाबाद अर्धशतकों तथा पहले विकेट के लिये 117 रन की अटूट साझेदारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को यहां बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस तरह दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप दो के शीर्ष पर रहने वाली इंग्लैंड से भिड़ेगी।

इंग्लैंड ने अभी कोई मैच गंवाया नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ग्रुप एक में गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया के पीछे रही जिसने अपने सभी चारों मैच जीते थे। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने अपने ग्रुप के मैच खत्म होने के बाद चार चार अंक हासिल किये। लेकिन तीनों टीमों में मेजबान का नेट रन रेट +0.738 बेहतर रहा जिससे वह सेमीफाइनल में पहुंची।

A fine half-century to lead her team to the semi-finals 💪



Laura Wolvaardt is the @aramco Player of the Match 🎉#SAvBAN | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/eTTKXuOkgo — ICC (@ICC) February 21, 2023

न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नेट रन रेट क्रमश: +0.138 और - 1.460 रहा। सुने लुस की अगुआई वाली टीम इस तरह अपनी सरजमीं पर आयोजित हुए आईसीसी विश्व कप के अंतिम चार में पहुंचने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी टीम - पुरूष या महिला, जूनियर या सीनियर - बन गयी।

वोलवार्ट (56 गेंद में नाबाद 66 रन) और ब्रिट्स (51 गेंद में नाबाद 50 रन) ने अपनी टीम के लिये टूर्नामेंट में पहले अर्धशतक जमाये जिससे दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश द्वारा दिया गया 114 रन का लक्ष्य 13 गेंद रहते हासिल कर लिया। मेजबान टीम मंगलवार को 17.5 ओवर में बिना विकेट गंवाये 117 रन बनाकर सेमीफाइनल में पहुंची।

It was comfortable in the end for South Africa.



Laura Wolvaardt and Tazmin Brits have chased it down ✨



📝: https://t.co/5u7DSpt1lv#SAvBAN | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/spWPUJnVQq — ICC (@ICC) February 21, 2023

इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, उसके लिये कप्तान निगार सुल्ताना 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। दक्षिण अफ्रीका के लिये अयाबोंगा खाका और मरिजाने काप ने दो दो विकेट झटके। वहीं शबनीम इस्माइल और नानकुलुलेको मलाबा को एक एक विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के लिये वोलवार्ट ने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का जड़ा जबकि ब्रिट्स ने चार चौके लगाये।