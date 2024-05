England vs Pakistan 4th T20I: विश्व कप से पहले हो गया खेला, इंग्लैंड ने अफरीदी, नसीम, आमिर, रऊफ और शादाब की बखिया उधेड़ी, सीरीज पर 2-0 से कब्जा

Highlights England vs Pakistan 4th T20I Highlights: आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। England vs Pakistan 4th T20I Highlights: कप्तान जोस बटलर को प्लेयऱ ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। England vs Pakistan 4th T20I Highlights: चार मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत लिया।

England vs Pakistan 4th T20I Highlights: आईसीसी विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम के साथ खेला हो गया। मौजूदा टी20 चैंपियन इंग्लैंड ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए द ओवल में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर चार मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत लिया। हेडिंग्ले और कार्डिफ़ दोनों में खेल बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिए गए थे। इंग्लैंड के सामने शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हैरिस रऊफ और शादाब खान मेमना बन गए। आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान जोस बटलर को प्लेयऱ ऑफ द सीरीज से नवाजा गया।

Stars from Pakistan, England and the West Indies headline the latest ICC Men's T20I Player Rankings on the eve of the #T20WorldCup 👀 https://t.co/9uigA5NXBy — ICC (@ICC) May 30, 2024

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाक को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। पाकिस्तान को 157 रन पर सीमित कर दिया। लेग स्पिनर आदिल राशिद ने कमाल का प्रदर्शन किया और चार ओवरों में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके बाद उन्होंने फिल साल्ट (45) और कप्तान जोस बटलर (39) के रूप में तेजी से शुरुआत करते हुए सात ओवर के अंदर 82 रनों की धमाकेदार शुरुआत की।

हैरी ब्रुक ने तेज गेंदबाज हारिस राउफ की गेंद पर छक्का जड़कर खेल को द इंड किया। पाकिस्तान की तेज आक्रामण फिर से फेल हो गई। इंग्लैंड ने तीन ओवर शेष रहते हुए 158-6 के स्कोर पर जीत हासिल की। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 38 रन पर 3 विकेट था।