WI VS AUS T20 World Cup 2024: स्ट्राइक रेट 300, 25 गेंद और 75 रन, 8 छक्के और 5 चौके, हेजलवुड, जंपा, नाथन, डेविड और अगर को दौड़ाकर कूटा, पूरन की बल्ले की जांच हो!

Highlights West Indies vs Australia, 12th Match T20 World Cup 2024: शेरफान रदरफोर्ड ने 18 गेंद में नाबाद 47 रन बनाये। West Indies vs Australia, 12th Match T20 World Cup 2024: 20 ओवर में चार विकेट पर 257 रन बनाये। West Indies vs Australia, 12th Match T20 World Cup 2024: आस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में 35 रन से हराया।

West Indies vs Australia, 12th Match T20 World Cup 2024: निकोलस पूरन और रोवमैन पॉवेल के अर्धशतकों की मदद से वेस्टइंडीज ने नौ खिलाड़ियों के साथ खेल रही आस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में 35 रन से हराया। आस्ट्रेलिया ने नामीबिया के साथ पहले अभ्यास मैच के बाद एक बार फिर नौ खिलाड़ियों को ही उतारा। चयनकर्ता जॉर्ज बेली और कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने फील्डिंग के दौरान ही पूरी टीम उतारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने पूरन के 25 गेंद में 75 रन (पांच चौके, आठ छक्के) और कप्तान पॉवेल के 25 गेंद में 52 रन (चार चौके, चार छक्के) की मदद से 20 ओवर में चार विकेट पर 257 रन बनाये। शेरफान रदरफोर्ड ने 18 गेंद में नाबाद 47 रन बनाये।

जवाब में आस्ट्रेलिया के लिये जोश इंगलिस ने 30 गेंद में 55 रन और नाथन एलिस ने 22 गेंद में 39 रन की पारी खेली। आस्ट्रेलियाई टीम सात विकेट पर 222 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड की कमी खली, जो अभी तक आईपीएल खत्म होने के बाद यहां पहुंचे नहीं हैं।

अन्य मैच में नामीबिया ने पापुआ न्यू गिनी को डकवर्थ लुईस प्रणाली से तीन रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी की टीम सात विकेट प 109 रन ही बना सकी। नामीबिया ने 16 . 5 ओवर में छह विकेट पर 93 रन बना लिये थे जब बारिश शुरू हुई। उस समय टीम डकवर्थ लुईस प्रणाली से आगे थी। डल्लास में कनाडा और नीदरलैंड के बीच मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया।