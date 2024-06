Highlights Ireland vs Sri Lanka, 13th Match T20 World Cup 2024: टीम 18.2 ओवर में 122 रन पर आउट हो गई। Ireland vs Sri Lanka, 13th Match T20 World Cup 2024: सोमवार को न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। Ireland vs Sri Lanka, 13th Match T20 World Cup 2024: आयरलैंड बुधवार को भारत का सामना करेगा।

Ireland vs Sri Lanka, 13th Match T20 World Cup 2024: दासुन शनाका के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से श्रीलंका ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में आयरलैंड को 41 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद श्रीलंका का स्कोर एक समय 5 विकेट पर 82 रन था, लेकिन ऑलराउंडर वनिन्दु हसरंगा (26), एंजेलो मैथ्यूज (32) और शनाका (23) के उपयोगी योगदान से वह 8 विकेट पर 163 रन बनाने में सफल रहा। इसके जवाब में पॉल स्टर्लिंग (21) और जॉर्ज डॉकरेल (17) ने आयरलैंड को आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन शनाका (23 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने उसकी टीम 18.2 ओवर में 122 रन पर आउट हो गई। शनाका ने 3.2 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके।

Can the 2014 champs win their second #T20WorldCup crown in 2024? 👑 🇱🇰



1. Wanindu Hasaranga

2. Charith Asalanka

3. Kusal Mendis

4. Angelo Mathews pic.twitter.com/8rTkdCTOaM — ICC (@ICC) June 1, 2024

श्रीलंका विश्व कप में अपना पहला मैच सोमवार को न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा जबकि आयरलैंड बुधवार को भारत का सामना करेगा। एक अन्य अभ्यास मैच में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 55 रन से हराया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलबदीन नैब (69) और अजमतउल्लाह उमरजई (48) की शानदार पारियों की मदद से 8 विकेट पर 178 रन बनाए।

स्कॉटलैंड की टीम इसके जवाब में 9 विकेट पर 123 रन ही बना पाई। उसकी तरफ से मार्क वाट ने सर्वाधिक 34 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की तरफ से करीम जनत और मुजीब उर रहमान ने दो दो विकेट लिए। अफगानिस्तान टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत युगांडा के खिलाफ करेगा, जबकि स्कॉटलैंड मंगलवार को बारबाडोस में इंग्लैंड से भिड़ेगा।