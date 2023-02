T20 World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया की गार्डनर से आगे इंग्लैंड की खिलाड़ी, टी20 विश्व कप में 11 विकेट, टॉप टेन में एक भारतीय, देखें लिस्ट

Highlights बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल होती थी। 7.54 की औसत से रन दिया। पांच मैचों में 4.15 की अविश्वसनीय इकॉनमी रेट से 11 विकेट हैं।

ICC Women's T20 World Cup 2023: वर्ल्ड नंबर एक और इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टोन आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड टीम भले ही सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई, लेकिन सोफी ने कमाल कर दिया।

England's Sophie Ecclestone finished as the top wicket-taker at #T20WorldCup 2023 👏



More stats ➡️ https://t.co/q8YklAWStIpic.twitter.com/kiVrHH2YV4 — ICC (@ICC) February 27, 2023

एक्लेस्टोन ने महिला टी20 विश्व कप 2023 के शीर्ष विकेट लेने वाले के रूप में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को पीछे छोड़ दिया है। बाएं हाथ की स्पिनर के नाम पांच मैचों में 4.15 की अविश्वसनीय इकॉनमी रेट से 11 विकेट हैं। 7.54 की औसत से रन दिया। बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल होती थी।

WHAT IT MEANS 👊🏼



TEAM ❤️🦁 pic.twitter.com/3pzvHEIYPF — Sophie Ecclestone (@Sophecc19) February 18, 2023

ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेगान शुट 10 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर 10 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका की मारिजेन कैप 9 विकेट के साथ चौथे पायदान पर है। टीम इंडिया की तेज बॉलर रेणुका ठाकुर 7 विकेट के साथ 10वें स्थान पर है।

इस उपलब्धि पर गर्व है : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टी20 महिला विश्वकप में जीत पर कहा

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने छठी बार आईसीसी महिला टी20 विश्वकप में जीत को टीम का ‘‘खास’’ प्रयास बताते हुए कहा कि उन्हें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर लगातार तीसरी और कुल छठी बार खिताब जीता।

✅ T20 World Cup

✅ Cricket World Cup

✅ Commonwealth Games gold medal



The incredible numbers behind Australia's dynasty 👑



https://t.co/LbOdIu7LfC — ICC (@ICC) February 27, 2023

लैनिंग ने जीत के बाद कहा, ‘‘यह टीम का विशेष प्रयास है। सभी टीम ने हमें कड़ी टक्कर दी लेकिन हमें बहुत गर्व है। हमें लगा कि यह अच्छा स्कोर है लेकिन हमें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। यह सेमीफाइनल जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। हमें दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालना पड़ा।’’ अफ्रीका कप्तान सुने लुस ने अहम मौकों पर विकेट चूकने पर अप्रसन्नता जतायी लेकिन अपनी तरफ से किए प्रयासों पर गर्व जताया।

क्रिकेट जगत ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की सराहना की, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका ने जीता दिल

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के अभूतपूर्व छठा टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद क्रिकेट जगत ने उसकी सराहना की। रविवार को यहां खचाखच भरे न्यूलैंड्स स्टेडियम में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेग लेनिंग की अगुआई वाली आस्ट्रेलियाई टीम ने 157 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए एक और विश्व खिताब जीता।

एशेज विजेता इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ऑस्ट्रेलियाई टीम की उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने वॉन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, ‘‘ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम बेहद शानदार है।’’ वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और अब कमेंटेटर इयान बिशप ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम काफी मजबूत है और इतने लंबे समय तक रही है।

एक बार फिर से चैंपियन बनने के हकदार थे। यह देखकर खुशी हुई है कि दक्षिण अफ्रीका सही दिशा में जा रहा है।’’ जिम्बाब्वे के पूर्व तेज गेंदबाज से कमेंटेटर बने पोमी मबांग्वा ने ट्वीट किया, ‘‘क्या दिन है! न्यूलैंड्स में शानदार माहौल। ऑस्ट्रेलिया को बधाई और शुभकामनाएं।’’ ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में भी टी20 विश्व कप खिताब जीत चुका है।

🔹 Formidable

🔹 Indomitable

🔹 The Greatest



Praise is being heaped on Meg Lanning’s triumphant Australia side ⬇️#AUSvSA | #T20WorldCup | #TurnItUphttps://t.co/ElSGDdzUu6 — ICC (@ICC) February 26, 2023

इस बीच वेस्टइंडीज ने 2016 में भारत में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में एकदिवसीय प्रारूप का विश्व कप भी जीत चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व कप्तान अहमद रजा ने लिखा, ‘‘जब आप ऑस्ट्रेलिया को इन बड़े टूर्नामेंटों में खेलते हुए देखते हैं तो उनका दबदबा साफ तौर पर जाहिर होता है और उन्हें हराने के लिए आपको उस दिन किसी भी तरह की चूक से बचना होगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहली हार के बाद पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया।’’

How do you beat Australia❓



POTM Beth Mooney has opened up on what drives her and the team after Australia’s triumph ⬇️#AUSvSA | #T20WorldCup | #TurnItUphttps://t.co/tEkYcLAk2t — ICC (@ICC) February 26, 2023

इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर एलेक्जेंड्रा हार्टले ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, ‘‘ऑस्ट्रेलिया ने फिर से दिखा दिया कि वे अब तक की सबसे महान टीम क्यों हैं। ऑस्ट्रेलिया को बधाई। दक्षिण अफ्रीका, आपने इतिहास रचा है, जो गर्व करने के लिए काफी है।’’ पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर मरीना इकबाल ने लिखा, ‘‘मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम- मेग लेनिंग फिर से राज कर रही हैं।

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट को बधाई।’’ ऑस्ट्रेलिया की सफलता का काफी श्रेय उनकी दुनिया की दूसरे नंबर की बल्लेबाज बेथ मूनी को जाता है जिन्होंने फाइनल में नाबाद 74 रन बनाकर टीम को छह विकेट पर 156 रन तक पहुंचाया। मूनी को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

Ash Gardner stands and delivers!



This moment could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #T20WorldCup. pic.twitter.com/I7jnHilJAZ — ICC (@ICC) February 26, 2023

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स से उनकी तुलना करते हुए पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने लिखा, ‘‘बेथ मूनी और बेन स्टोक्स में क्या समानता है, वे बड़े अवसर और विश्व कप फाइनल के खिलाड़ी हैं।’’ ऑस्ट्रेलिया की विश्व चैंपियन टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्थालेकर ने कहा, ‘‘मूनी पर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम भरोसा करती है।’’

दक्षिण अफ्रीका की हार का मतलब है कि टीम का सीनियर स्तर पर अपने पहले विश्व खिताब का इंतजार जारी रहेगा। पुरुष टीम के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा, ‘‘महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को गौरवांवित किया, एक अविश्वसनीय ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ इसने सब कुछ झोंक दिया। ऑस्ट्रेलिया टी20 महिला विश्व कप टीम को बधाई।’’ इस पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने लिखा, ‘‘गर्व।’’