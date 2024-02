ICC Trophy 2023-24: टूटा सपना, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे विश्व कप के बाद अंडर-19 विश्व कप खिताब से चूके, ऑस्ट्रेलिया दबाव को झेल नहीं सके भारतीय खिलाड़ी!, खिताब जीतने पर ग्रहण

Highlights करोड़ों भारतीयों का दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां भारत को 79 रन से हराकर चौथी बार अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। भारतीय टीम इसके जवाब में 43.5 ओवर में 174 रन बनाकर आउट हो गई।

ICC Trophy 2023-24: भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। विश्व क्रिकेट में अपने रुतबे के बावजूद भारतीय टीम के आईसीसी खिताब जीतने पर लगा ग्रहण अभी टलने का नाम नहीं ले रहा।ऑस्ट्रेलिया से 209 रन से हारकर रोहित शर्मा की टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब से वंचित रह गई थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को छह विकेट से हराकर लगातार नौवीं जीत के साथ अभूतपूर्व छठा एकदिवसीय विश्व कप जीता और साथ ही करोड़ों भारतीयों का दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां भारत को 79 रन से हराकर चौथी बार अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 253 रन चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम इसके जवाब में 43.5 ओवर में 174 रन बनाकर आउट हो गई।

अंडर-19 विश्व कप विजेता और उपविजेता सूचीः

2024 ऑस्ट्रेलिया-भारत

2022 भारत-इंग्लैंड

2020 बांग्लादेश-भारत

2018 भारत-ऑस्ट्रेलिया

2016 वेस्टइंडीज-भारत

2014 दक्षिण-अफ्रीका पाकिस्तान

2012 भारत-ऑस्ट्रेलिया

2010 ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान

2008 भारत-दक्षिण अफ़्रीका

2006 पाकिस्तान-भारत

2004 पाकिस्तान-वेस्ट इंडीज

2002 ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ़्रीका

2000 भारत-श्रीलंका

1998 इंग्लैंड-न्यूजीलैंड

1988 ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान।

भारत ने आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर चैम्पियंस ट्रॉफी के रूप में जीता था। उसके बाद से टीम 2014 टी20 विश्व कप फाइनल, 2015 वनडे विश्व कप और 2016 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल, वनडे विश्व कप 2019 सेमीफाइनल, 2021 टी20 विश्व कप में सुपर 12 चरण में, 2022 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 फाइनल हार गई थी।

Relentless Australia down India in Benoni to clinch their fourth #U19WorldCup title 🎇#INDvAUSpic.twitter.com/wn7GPVc3xc — ICC (@ICC) February 11, 2024