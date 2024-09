ICC Test Rankings: शतक का असर?, 731 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर पंत, टॉप-10 में रोहित और जायसवाल शामिल, कोहली को झटका...

Highlights रोहित शर्मा ने हालांकि शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा है। असिथा फर्नांडो (700) को पछाड़ा जो दो पायदान खिसककर 13वें स्थान पर पहुंचे। कामिंडु मेंडिस 16वें और धनंजय डि सिल्वा आल राउंडर रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज हो गये हैं।

ICC Test Rankings: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वापसी टेस्ट में शानदार शतक की बदौलत बुधवार को जारी आईसीसी रैंकिंग में छठे स्थान पर प्रवेश किया लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली तालिका में खिसक गये। पंत (731 रेटिंग अंक) ने चेन्नई बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में शतक जड़ा था। वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में छठे जबकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (751) टेस्ट मैच की पहली पारी में अर्धशतक की बदौलत पांचवें स्थान पर पहुंच गये। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हालांकि शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा है।

