ICC T20 World Cup 2024: वेस्टइंडीज-यूएसए में टी20 विश्व कप, नया लोगो जारी, देखें तस्वीरें और वीडियो

ICC T20 World Cup 2024: कैरेबिया और अमेरिका में अगले साल टी20 विश्व कप के आयोजन होने वाला है। आईसीसी ने गुरुवार को T20I क्रिकेट के प्रमुख आयोजन के लिए एक नए लोगो का अनावरण किया गया। आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए नई दृश्य पहचान के अनावरण के साथ एक जीवंत बदलाव मिला है।

New logo of ICC T20 World Cup revealed ahead of 2024 edition in West Indies/USA Read @ANI Story | https://t.co/5vfNk6FCgD #ICCT20WorldCup #ICC #T20Icricket #cricket pic.twitter.com/7pvxKVLfY3

गुरुवार को जारी आईसीसी के बयान में कहा गया कि ब्रांड पहचान जो खेल की निरंतर ऊर्जा के सार को दर्शाती है। बल्ले, गेंद और ऊर्जा को जोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के मूल तत्वों का प्रतीक है। गेंद के भीतर का 'स्ट्राइक' ग्राफ़िक अंतरराष्ट्रीय टी20 विश्व कप मैचों में अनुभव किए गए अनूठे माहौल और विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है।

Created from the three things that define T20I cricket – Bat, Ball, and Energy! 🤩



A striking new look for the ICC T20 World Cup 🏆 💥 ⚡️#T20WorldCuppic.twitter.com/kflsHr81eN