ICC T20 World Cup 2022: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को डगआउट से वापस बुलाया, टी20 विश्व कप मैच के दौरान अभूतपूर्व घटना, जानें क्या है माजरा

Highlights टीवी अंपायरों ने अंतिम गेंद को ‘नो-बॉल’ कर दिया। जिम्बाब्वे को एक फ्री-हिट मिला और उन्हें मैच जीतने के लिये चार रन की जरूरत थी।

ICC T20 World Cup 2022: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच रविवार को यहां टी20 विश्व कप मैच के दौरान एक अभूतपूर्व घटना में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को डगआउट से वापस बुलाया गया क्योंकि मैच की अंतिम गेंद को अंपायरों ने नो-बॉल करार किया।

अंतिम गेंद पर पांच रन की दरकार थी, ब्लेसिंग मुजारबानी को विकेटकीपर नुरूल हसन ने मोसादेक हुसैन की गेंद पर स्टंप कर दिया जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ी और प्रशंसक जीत का जश्न मनाने लगे। स्टंप हटा दिये गये और खिलाड़ी हाथ मिलाने के बाद डगआउट में वापस आ गये, लेकिन तभी टीवी अंपायरों ने अंतिम गेंद को ‘नो-बॉल’ कर दिया क्योंकि उन्होंने नुरूल को आंशिक रूप से स्टंप के सामने से गेंद लेने का दोषी पाया जिससे स्टंपिंग अमान्य हो गयी। इससे जिम्बाब्वे को एक फ्री-हिट मिला और उन्हें मैच जीतने के लिये चार रन की जरूरत थी।

