आईसीसी टी20 विश्व कपः श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान और नीदरलैंड टीम बाहर, सेमीफाइनल की रेस में 8 टीम, देखें लिस्ट

Highlights ग्रुप एक से श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान की टीम रेस से बाहर है। न्यूजीलैंड की टीम ने टिकट कटा लिया है। इंग्लैंड और गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया में टक्कर है।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप रोमांच दौरे में पहुंच गया है। सुपर-12 में 12 टीम मुकाबला कर रही है। श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान और नीदरलैंड टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड आयरलैंड पर 35 रन की जीत के बाद टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी थी।

इस तरह से देखा जाए जो 3 सीट के लिए 7 टीम में टक्कर है। ग्रुप एक से श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान की टीम रेस से बाहर है। न्यूजीलैंड ने टिकट कटा लिया है। इंग्लैंड और गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया में टक्कर है। आस्ट्रेलिया 7 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच आज मैच हो रहा है।

So much still to play for heading into the final match in Group 1 at the #T20WorldCup 👊



State of play ➡️ https://t.co/a89VSkkWddpic.twitter.com/2Naeyrmhl0