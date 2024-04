T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप चयन के लिए रोहित शर्मा ने धोनी और दिनेश कार्तिक पर दिया ईमानदारी से जवाब

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सीजन के बीच, प्रशंसकों को भारत की टी20 विश्व कप टीम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट, जो वेस्टइंडीज और यूएसए में खेला जाना है, 2 जून से शुरू होगा। उम्मीद है कि बीसीसीआई इस महीने के अंत में भारत की टीम की घोषणा कर देगा और बोर्ड 15 खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रख रहा है। जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय विकेटकीपिंग विकल्पों को लेकर है।

ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ईशान किशन, जितेश शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक भी आईपीएल में अपनी बेहतरीन फॉर्म के कारण संभावित दावेदारों में से एक बनकर उभरे हैं। 2020 में महान एमएस धोनी के संन्यास लेने के बाद से भारत एक नियमित विकेटकीपर को अंतिम रूप नहीं दे पाया है।

हाल ही में एक बातचीत के दौरान, भारत के कप्तान रोहित शर्मा से धोनी और कार्तिक और इन दिग्गजों के यूएसए जाने के लिए उड़ान भरने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया। उसी का जवाब देते हुए, रोहित ने मजाक में कहा कि धोनी "बीमार और थके हुए" हैं, लेकिन कार्तिक टीम के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

रोहित ने क्लब प्रेयरी फायर पॉडकास्ट पर कहा, "मैं काफी प्रभावित हुआ, खासकर दिनेश कार्तिक से। जिस तरह से उन्होंने कुछ रात पहले (बनाम एसआरएच) बल्लेबाजी की थी। धोनी से भी। वह हमारे खिलाफ चार गेंदें खेलने आए और उन 20 रनों से बड़ा प्रभाव डाला।'' रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "विश्व कप के लिए एमएस धोनी को मनाना मुश्किल होगा। वह बीमार और थके हुए हैं। वह अमेरिका आ रहे हैं। वह अब गोल्फ में हैं इसलिए वह अमेरिका में खेलेंगे। डीके को मनाना आसान होगा।"

