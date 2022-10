टी20 विश्व कपः बांग्लादेश को 104 रन से हराया, दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में नंबर एक, रोसेयु और नॉर्किया ने किया कमाल

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने पांच विकेट पर 205 रन बनाये। बांग्लादेश को 104 रन से हराया। रिली रोसेयु ने शानदार प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ICC T20 World Cup 2022: दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के मैच में बांग्लादेश को 104 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका टीम अंक तालिका में नंबर एक पर पहुंच गई है। रिली रोसेयु ने शानदार प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

रिली रोसेयु ने 56 गेंद में 109 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। एनरिच नॉर्किया ने कमाल की गेंदबाजी की। 3.3 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट झटके। बांग्लादेश को एससीजी में हार का सामना करना पड़ा। रोसेयु के अलावा क्विंटन डिकॉक (38 गेंद में 63 रन, सात चौके, तीन छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 163 रन की साझेदारी भी की।

जिसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका ने पांच विकेट पर 205 रन बनाये। इसके बाद नॉर्किया ने टी20 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 10 रन देकर चार विकेट लिये। बांग्लादेश की टीम 16.3 ओवर में 101 रन ही बना सकी। जीत के लिये विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों सौम्या सरकार (15) और नजमुल हुसैन (नौ) ने पहले दो ओवर में 26 रन बनाये।

जिसमें कैगिसो रबाडा के पहले ओवर में 17 रन शामिल हैं। कप्तान तेम्बा बावुमा ने रबाडा को हटाकर नॉर्किया को गेंद सौंपी जिन्होंने आते ही बांग्लादेश के शीर्षक्रम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। सौम्या विकेट के पीछे कैच देकर लौटे और हुसैन भी टिक नहीं सके।

💥Rilee Rossouw's big day

🔥Anrich Nortje's blistering spell

🐯Disappointing day for Bangladesh



All the talking points from #SAvBAN at #T20WorldCup 👇https://t.co/L0iv8fGfvX — ICC (@ICC) October 27, 2022

इसके बाद कप्तान शाकिब अल हसन (1) को नॉर्किया ने पगबाधा आउट किया। अफीफ हुसैन (1) को रबाडा ने पवेलियन भेजा। मेहदी हसन (1) को एडेन मार्कराम ने आउट किया। इसके बाद से बांग्लादेश के लिये कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी । इससे पहले बारिश ने मैच के दौरान खलल भी डाला लेकिन ओवरों की संख्या में कोई कटौती नहीं की गई।

रोसेयु और डिकॉक ने भी इस बीच अपनी साझेदारी के दौरान चौकों और छक्कों की बरसात की। दोनों ने मिलकर 14 चौके और 11 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान तेंबा बावुमा सिर्फ दो रन बनाने के बाद तास्किन अहमद (46 रन पर एक विकेट) के पहले ही ओवर में विकेटकीपर नुरूल हसन को कैच दे बैठे।

रोसेयु और डिकॉक ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। दोनों ने तास्किन के अगले ओवर में तीन चौकों और एक छक्के से 21 रन जुटाए। रोसेयु ने स्पिनर मेहदी हसन को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में 16 रन बटोरे। इसके बाद बारिश के कारण लगभग 20 मिनट तक खेल रुका रहा जिससे बांग्लादेश ने राहत की सांस ली।

मैच दोबारा शुरू होने पर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने रन गति पर अंकुश लगाया लेकिन दोबारा लय हासिल करने पर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेले। मुस्तफिजुर रहमान (चार ओवर में 25 रन पर कोई विकेट नहीं) के अलावा बांग्लादेश के सभी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे जिसके बाद कप्तान शाकिब अल हसन (33 रन पर दो विकेट) 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए उतरे लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। रोसेयु ने शाकिब पर चौका और फिर लगातार दो छक्के मारे।

Anrich Nortje has three wickets now with the in-form pacer getting the big wicket of Bangladesh skipper Shakib Al Hasan#T20WorldCup | #SAvBAN | 📝https://t.co/Ji9TL3CpQ9pic.twitter.com/fq977tUWgn — ICC (@ICC) October 27, 2022

उन्होंने 30 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि इसके कुछ देर बाद डिकॉक ने भी छक्के के साथ 50 रन के आंकड़े को पार किया। डिकॉक 15वें ओवर में अफीफ हुसैन (11 रन पर एक विकेट) की गेंद पर सौम्य सरकार को कैच दे बैठे।

नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी सात रन बनाकर शाकिब का शिकार बने। रोसेयु जब शतक के करीब पहुंचे तो रन गति कुछ कम हुई। उन्होंने शाकिब की गेंद पर एक रन के साथ लगातार दूसरा शतक पूरा किया और फिर इस स्पिनर पर छक्का भी जड़ा। रोसेयु शाकिब के 19वें ओवर में लिटन दास को कैच देकर पवेलियन लौटे।