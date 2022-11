ICC T20 World Cup 2022: शाहीन अफरीदी का 'चौका', पाकिस्तान के सामने 128 का लक्ष्य

Highlights बांग्लादेश के लिये सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांटो ने 54 रन बनाये। अफीफ हुसैन ने नाबाद 24 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश को आठ विकेट पर 127 रन के स्कोर पर समेट दिया।

ICC T20 World Cup 2022: शाहीन अफरीदी (22 रन देकर चार विकेट) के करियर के सर्वश्रेष्ठ पदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप के ‘करो या मरो’ के मुकाबले में बांग्लादेश को आठ विकेट पर 127 रन के स्कोर पर रोक दिया।

मुश्किल पिच पर बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांटो ने 48 गेंद में 54 रन की पारी खेली लेकिन बांग्लादेश की टीम अंत में रन नहीं जुटा सकी जिसमें अफरीदी के बाद पाकिस्तानी स्पिनरों ने विकेट झटके। अफरीदी ने 22 रन देकर चार विकेट चटकाये। शांटो ने टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया।

इस दौरान वह बेहतरीन लय में दिखे और उन्होंने बड़ी सहजता से गेंद सीमारेखा तक पहुंचायी। लिटन दास के जल्दी आउट होने के बाद शांटो और सौम्य सरकार (20 रन, 17 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने दूसरे विकेट के लिये 47 गेंद में 72 रन की साझेदारी निभाकर बांग्लादेश के लिये अच्छी नींव रखी।

इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 रन से ज्यादा का स्कोर बना लेगी लेकिन फिर शादाब खान (30 रन देकर दो विकेट) ने विकेट गिराने का सिलसिला शुरू किया। इस लेग स्पिनर ने दो गेंद में दो विकेट झटक लिये जिसमें बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन का शून्य पर संदिग्ध डीआरएस आउट होना भी शामिल रहा।

शांटो का ध्यान भंग नहीं हुआ और वह आराम से अपनी पारी आगे बढ़ाते रहे। इस तरह उन्होंने 46 गेंद अपने 50 रन पूरे किये। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद को गेंदबाजी पर लगाने की रणनीति कारगर रही जिन्होंने शांटो को आउट कर लगाम कसी।

इस गेंदबाज ने तीन ओवर में 15 रन देकर एक विकेट हासिल किया। फिर अफरीदी ने दो ओवर में छह गेंद में मोसादेक हुसैन, नुरूल हसन और तास्किन अहमद के विकेट झटके। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया।

नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर उलटफेर किया, भारत टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में

नीदरलैंड ने एडिलेड में दक्षिण अफ्रीका को 13 रन से उलटफेर करते हुए उसे टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया जिससे भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया। चार मैचों में छह अंक से भारत सुपर 12 के ग्रुप दो में शीर्ष पर बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका पांच मैचों में पांच अंक से टूर्नामेंट से बाहर हुआ।

पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के चार चार मैचों से चार चार अंक हैं जिससे दोनों के बीच एडीलेड में चल रहे मैच से सेमीफाइनल की दूसरी टीम तय होगी। विजेता टीम के छह अंक हो जायेंगे। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत की संभावना है। भारत सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा।