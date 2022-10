टी20 विश्व कप पर कोविड संकट, दो खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित, आयरलैंड के आल राउंडर के बाद ऑस्ट्रेलिया स्पिनर भी पॉजिटिव

Highlights ‘डेली टेलीग्राफ’ की खबर के अनुसार एडम जंपा में गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे है। श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण टी 20 विश्व कप मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। एरोन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप पर कोविड संकट का असर देखने को मिल रहा है। अभी तक दो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आयरलैंड के आल राउंडर जार्ज डॉकरेल के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जंपा कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं।

Australia have opted to leave out Adam Zampa, despite current Covid regulations allowing him to play at the #T20WorldCup



More 👇https://t.co/hAooVRQYQS