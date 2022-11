ICC T20 World Cup 2022: स्टोइनिस का ओवर, गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और राशिद खान, लेकिन बाजी...

Highlights आस्ट्रेलियाई टीम हालांकि इंग्लैंड के नेट रन रेट से आगे बढ़ने में विफल रही। कार्यवाहक कप्तान मैथ्यू वेड भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। आस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में चार विकेट पर 133 रन था।

ICC T20 World Cup 2022: गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार को यहां अंत में राशिद खान के खतरे से बचकर टी20 विश्व कप के मैच में अफगानिस्तान पर चार रन की करीबी जीत से सेमीफाइनल की धुंधली उम्मीद बरकरार रखने में सफल रहा।

इस जीत से आस्ट्रेलिया पांच मैचों में सात अंक लेकर ग्रुप एक में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि न्यूजीलैंड के भी सात अंक हैं जो बेहतर नेट रन रेट की बदौलत सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गयी है।

आस्ट्रेलियाई टीम हालांकि इंग्लैंड के नेट रन रेट से आगे बढ़ने में विफल रही क्योंकि ऐसा करने के लिये मेजबान टीम को आठ विकेट पर 168 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान को 106 रन के अंदर समेटना था। इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड सिडनी में शनिवार को अपने अंतिम मैच में श्रीलंका को हरा देता है तो उनके भी सात अंक हो जायेंगे और वह ग्रुप एक में बेहतर नेट रन रेट की बदौलत न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जायेगा।

आस्ट्रेलिया के लिये ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंद में नाबाद 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन अफगानिस्तान ने अंतिम पांच ओवर में कसी गेंदबाजी से गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया को आठ विकेट पर 168 रन ही बनाने दिये। मैक्सवेल ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के जड़े। उनके अलावा मिशेल मार्श ने 45 रन और मार्कस स्टोइनिस ने 25 रन का योगदान दिया। इसके जवाब में अफगानिस्तान राशिद (23 गेंद में तीन चौके, चार छक्के से नाबाद 48 रन) की पारी की बदौलत एक सनसनीखेज जीत के करीब पहुंच गया था लेकिन आखिर में उसकी टीम सात विकेट पर 164 रन ही बना पायी।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर आस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन अंत में चार रन से हार गयी। रहमनुल्लाह गुरबाज ने 17 गेंद में 30 रन बनाकर अच्छी शुरूआत करायी जिसमें दो चौके और इतने ही छक्के जड़े थे। लेकिन आस्ट्रेलिया ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर वापसी की।

गुलबदिन नायब (39 रन) और इब्राहिम जदरान (26 रन) हालांकि आसानी से घुटने टेकने के मूड में नहीं थे, इन दोनों ने 46 गेंद में दूसरे विकेट के लिये 59 रन की भागीदारी निभाकर टीम को जीत की दौड़ में बनाये रखा। लेकिन मैक्सवेल ने शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए इस भागीदारी का अंत किया।

मैक्सवेल के डीप मिड विकेट से स्टंप पर सीधे थ्रो से नायब की पारी खत्म हुई और अगली ही गेंद पर जदरान भी एडम जम्पा की गेंद पर बल्ला छुआकर मार्श को कैच दे बैठे। जम्पा ने फिर नजीबुल्लाह जदरान को आउट किया जिससे अफगानिस्तान की टीम 14वें ओवर में अपनी रणनीति से भटक गयी।

अंत में राशिद ने कुछ शानदार शॉट लगाये और दार्विश रसूली के साथ तेजी से 28 गेंद में 45 रन की भागीदारी की जिससे अंतिम ओवर में टीम को जीत के लिये 22 रन चाहिए थे। राशिद ने अंतिम ओवर में स्टोइनिस पर दो चौके और एक छक्का जड़ा लेकिन जीत से महरूम रह गये।

