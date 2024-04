Dinesh Karthik IPL 2024: केएल, पंत, इशान, सैमसन पर भारी पड़े रहे 38 वर्षीय कार्तिक, विश्व कप से पहले आईपीएल में कूट रहे रन, गेंदबाजों की शामत!

Highlights पांच चौके और सात छक्के शामिल थे। आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले धमाका कर रहे हैं।

Dinesh Karthik IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का जलवा कायम है। 38 वर्षीय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिलाड़ी बल्ले से आग उगल रहे हैं। कई बॉलर की शामत आ गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भले ही आरसीबी की हार हुई, लेकिन इस खिलाड़ी ने कई दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया है। कार्तिक ने आर पंत, इशान किशन, केएल राहुल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा को पीछे छोड़ दिया। कार्तिक ने 35 गेंद में 83 रन बना डाले, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल थे। आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले धमाका कर रहे हैं।

A 1⃣0⃣8⃣m monster! 💥



The bowlers can finally breathe at the Chinnaswamy as the batting carnage comes to an end! 🥶



Recap the match on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #RCBvSRHpic.twitter.com/lclY9rs2Kf — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

“Proud of the way we fought with the bat. We’ll have a think and come back stronger. Every game is a semi-final from here on”: Andy Flower#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024#RCBvSRHpic.twitter.com/5riuzQNyjR — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 16, 2024

दिनेश कार्तिक और वापसी के बारे में कुछ तो बात है। बड़ा टूर्नामेंट टी20 विश्व कप नजदीक ही हो। उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि आईपीएल 2024 लीग में उनका आखिरी मैच होगा। इस साल जून में टी 20 विश्व कप में भारत के रंग में पैक लगा सकते हैं। आईपीएल के 17वें संस्करण में जौहर दिखा रहे हैं। कार्तिक ने इस सीजन में अब तक 7 मैचों में 205.45 की स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए हैं।

Innings of Dinesh Karthik you know, Reason you don't know.



Rohit Sharma is the motivation ❤️#RCBvSRHpic.twitter.com/LPnZeKV0gf — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) April 15, 2024

भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप को लेकर कहा कि डीके विश्व कप खेलना है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रोहित ने मुंबई और बेंगलुरु मैच के दौरान कहा था कि विश्व कप खेलना है। स्टंप माइक पर छेड़े जाने के कुछ दिनों बाद कार्तिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2024 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक और लुभावनी पारी खेली।

4⃣4⃣6⃣4⃣



Dinesh Karthik's cameo at the end brought his side closer to a record total 👊



WATCH 🎥🔽 #TATAIPL | #RCBvSRHhttps://t.co/l98lygvNVG — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

"शाबाश डीके! टी20 वर्ल्ड कप में चयन के लिए पुश करना है इसको। दिमाग में चल रहा है इसके वर्ल्ड कप। (शाबाश डीके! वह टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए जोर लगा रहा है। उसका दिमाग इस विचार में उलझा हुआ है विश्व कप)। रोहित को 11 अप्रैल को वानखेड़े में एमआई बनाम आरसीबी मैच के दौरान स्टंप माइक पर कहते हुए दिखे थे।

83 runs. 35 balls. 7 Sixes 🔥



Dinesh Karthik kept the Bengaluru crowd on their feet with a near perfect knock 🎥🔽#TATAIPL | #RCBvSRHhttps://t.co/oNCDDBM5Of — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

कार्तिक ने उस रात 23 गेंदों में 53 रन की नाबाद पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाए थे। यह आरसीबी की जीत सुनिश्चित नहीं कर सका, लेकिन सोशल मीडिया पर भारत की टी20 विश्व कप टीम में एक कीपर और फिनिशर के रूप में शानदार था। विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में हो रहा है।