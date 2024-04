Gujarat Titans: मोहम्मद शमी आउट, राशिद खान की आई प्रतिक्रिया, बोले हर कोई जिम्मेदारी ले रहा है

Highlights राशिद आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम की ओर से बतौर ऑल राउंडर खेल रहे हैं राशिद ने कहा. मोहम्मद शमी हमारे लिए बेहद ही खास गेंदबाज शमी भाई पिछले दो सीज़न में हमारे लिए नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों से मुख्य भूमिका निभाई

Gujarat Titans: आईपीएल 2024 से आउट हुए मोहम्मद शमी पर पहली बार अफगानिस्तान मूल के गेंदबाज राशिद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राशिद आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम की ओर से बतौर ऑल राउंडर खेल रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोहम्मद शमी हमारे लिए बेहद ही खास गेंदबाज थे। शमी भाई पिछले दो सीज़न में हमारे लिए नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों से मुख्य भूमिका निभाई। उनकी मौजूदगी में टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने मेरे लिए और अन्य गेंदबाज के लिए काम बेहद ही आसान कर दिया था।

VIDEO | "Shami played the main role for us in the last two seasons, both with the new ball and the old ball. The way he has delivered for the team, (he) has made my job and everyone else job easier. I think, you know, we have started this season with a very positive mindset, I… pic.twitter.com/oeKutJVoDs