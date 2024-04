Shubman Gill 100th IPL game: गुजरात के कप्तान, दिल्ली में खेलेंगे 100वां मैच, शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर को मानते हैं अपना आदर्श

Highlights दिल्ली में आईपीएल करियर का 100वां मैच खेलेंगे शुभमन गिल आईपीएल 2024 में गिल की टीम ने चार मैच हारे चार जीते दिल्ली कैपिटल्स से होना है गुजरात टाइटंस का मुकाबला

Shubman Gill 100th IPL game: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का 40वां मैच खेला जाएगा। यह मैच शुभमन गिल के लिए खास होने जा रहा है। गिल दिल्ली के इस स्टेडियम में आईपीएल करियर का 100वां मैंच खेलेंगे। गिल क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वह सचिन तेंदुलकर से काफी प्रभावित हैं और यही वजह है कि वह क्रिकेटर बने।

