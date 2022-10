ICC T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, दूसरा प्लेयर कोविड पॉजिटिव, टी20 विश्व कप में 3 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित

Highlights एडम जंपा के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड संक्रमित हो गए हैं। आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। विकेटकीपर 34 साल के वेड में हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं।

ICC T20 World Cup 2022: मेलबर्न में चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण आईसीसी पुरुष टी 20 विश्व कप मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दूसरा खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। टी20 विश्व कप पर कोरोना संकट गहरा गया है।

ऑस्ट्रेलिया टीम को दोहरा झटका लगा है। मेजबान देश के दो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आयरलैंड का एक खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जंपा के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड संक्रमित हो गए हैं।

आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में खेले थे। वेड इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले गत चैंपियन टीम के दूसरे खिलाड़ी बन गए।

Not ideal for Australia on the eve of their massive #T20WorldCup clash against England at the MCG

👇https://t.co/FKscOfuRTu