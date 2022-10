ICC T20 World Cup: 42 गेंद और 31 रन, चौके के लिए तरसे, ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कहा-मेरी पारी असामान्य और खराब, गेंद को हिट नहीं कर पा रहा था

Highlights मैन ऑफ द मैच मार्कस स्टोयनिस बने। आस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 में सबसे तेज अर्धशतक है। ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

ICC T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को यहां टी20 विश्व कप मैच में अपनी टीम की सात विकेट की जीत के बाद अपनी 42 गेंदों पर खेली गई 31 रन की पारी को ‘असामान्य’ और ‘खराब’ करार दिया।

जहां फिंच रन बनाने के लिए जूझ रहे थे वही मार्कस स्टोयनिस ने 18 गेंदों पर नाबाद 59 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाई। फिंच ने मैच के बाद कहा, ‘‘परिणाम से बहुत खुश हूं लेकिन मेरी पारी असामान्य और खराब थी। मैं गेंद को हिट नहीं कर पा रहा था।’’

Marcus Stoinis put on a show as Australia bounced back with thumping win against Sri Lanka 🎆 #T20WorldCup | #AUSvSL report 👇 https://t.co/2E8ZR4XpHm

मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया पहले मैच में न्यूजीलैंड से हारने के बाद इस मैच में उतरा था। फिंच ने कहा,‘ जिस तरह से हमने बल्लेबाजी में रवैया अपनाया वह अच्छा था। अच्छा होता अगर मैं शुरू में ही आक्रामक होकर खेलता और लक्ष्य को आसान बनाता लेकिन कुल मिलाकर हमने अच्छी बल्लेबाजी की और हमारी गेंदबाजी भी अच्छी रही।’’

Absolute carnage 💥



For his stunning innings of 59* off just 18 balls, Marcus Stoinis is the @aramco Player of the Match 🔥 pic.twitter.com/EdIx0jfsoR