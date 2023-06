ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: 100 ओवर, 15 विकेट और 748 रन, मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ, नीदरलैंड ने पूर्व विश्व विजेता वेस्टइंडीज ऐसे दी मात, देखें रोमांच वीडियो

Highlights मैच टाई हो गया और फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में 6 गेंदों पर 30 रन बनाए। आईसीसी पुरुष विश्व कप क्वालीफायर में वेस्टइंडीज को हरा दिया।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: क्या खेल है! इसे ही क्रिकेट कहते है। इस मैच में रोमांच देखा गया। विश्व कप क्वालीफायर में नीदरलैंड ने पूर्व विश्व विजेता वेस्टइंडीज (1975 और 1979) को हराकर सनसनी फैला दी। विश्व कप क्वालीफायर में 100 ओवर फेंके गए, 15 विकेट गिरे और 748 रन बने।

मैच टाई हो गया और फैसला सुपर ओवर में हुआ। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर ओवर में 30 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट खोकर 8 रन बना सकी और मैच हार गई। सुपर ओवर में 6 गेंदों पर 30 रन बनाए। विंडीज़ के पास कोई जवाब नहीं था।

ONE OF THE GREATEST ODI MATCH EVER.



- West Indies scored 374 runs.

- Netherlands scored 374 runs.

- Netherlands scored 30 runs in Super Over.

- West Indies scored 8 runs in Super Over.



वनडे में सुपर ओवरः

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, लॉर्ड्स, इंग्लैंड जीता

पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्बे, रावलपिंडी, जिम्बाब्बे जीता

नीदरलैंड बनाम इंडीज, हरारे, 2023, नीदरलैंड जीता

वनडे में दूसरी पारी में सर्वाधिक स्कोरः

438/9 - दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2006 (जीता)

411/8 - श्रीलंका बनाम भारत, राजकोट, 2009 (हार)

389 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज, 2019 (हार)

374/9 - नीदरलैंड बनाम वेस्टइंडीज, हरारे, 2023 (बराबर, नीदरलैंड ने सुपर-ओवर जीता)

372/6 - दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2019 (जीता)।

ऑलराउंडर लोगान वान बीक के सुपर ओपर में शानदार प्रदर्शन की बदौलत नीदरलैंड ने सोमवार को यहां आईसीसी पुरुष विश्व कप क्वालीफायर में वेस्टइंडीज को हरा दिया। वेस्टइंडीज की यह लगातार दूसरी हार है। क्राइस्टचर्च में जन्मे वान बीक ने सुपर ओवर में तीन छक्कों और तीन चौक्कों से 30 रन बनाने के बाद गेंद भी थामी और वेस्टइंडीज को सिर्फ आठ रन बनाने दिए।

Super Over thriller 🔥



Relive this all-time classic between the Netherlands and West Indies at the #CWC23 Qualifier — ICC (@ICC) June 27, 2023

इस जीत से टीम ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रही और सुपर छह चरण में दो अंक के साथ जाएगी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के नाबाद 104 रन की बदौलत छह विकेट पर 374 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों ब्रेंडन किंग (76) और जॉनसन चार्ल्स (54) ने भी अर्धशतक जड़े।

💪 Zimbabwe’s huge win over USA

✨ Dutch break records vs West Indies



More on two remarkable games at the #CWC23 Qualifier 👇https://t.co/xV0PEOBePa — ICC (@ICC) June 26, 2023

इसके जवाब में नीदरलैंड ने तेजा निदामानुरू (111) के शतक और कप्तान स्कॉट एडवर्डस (67) के साथ उनकी 143 रन की साझेदारी से नौ विकेट पर 374 रन का स्कोर बनाकर मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में बाजी मारी। एक अन्य मैच में सीन विलियम्स के 174 रन की मदद से जिंबाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।

जिंबाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 408 रन बनाए जो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम का सर्वाच्च स्कोर है। इसके जवाब में अमेरिका की टीम सिकंदर रजा (15 रन पर दो विकेट) और रिचर्ड नगारवा (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 25.1 ओवर में 104 रन पर ढेर हो गई। टीम के तीन बल्लेबाज रन आउट भी हुए।