'बाबर, रिजवान और शाहीन को बर्खास्त करो...', टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा

Highlights आईसीसी टी20 विश्व कप से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंध चुका है इस हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार है अहमद शहजाद ने बाबर, रिजवान और शाहीन को बर्खास्त करने की मांग की

T20 WC 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। इस हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार है। 2009 टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मौजूदा टी20 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद व्यक्तिगत उपलब्धियों को टीम के हित से ऊपर रखने के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों लिया है। शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ-साथ इन दोनों को बर्खास्त कर देना चाहिए।

शहजाद पाकिस्तान में एक स्थानीय टीवी शो में बोल रहे थे। इन वरिष्ठ खिलाड़ियों भड़कते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने और सुधार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। शहजाद ने आरोप लगाया कि टीम के लिए खेलने के बजाय उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए टीम में एक समूह बना लिया है।

Ahmed Shehzad demands the removal of Babar, Rizwan, Shaheen, Fakhar, and Haris Rauf from the team. pic.twitter.com/fmohW377ab