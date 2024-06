कामरान अकमल का दावा- विराट कोहली से बेहतर हैं छोटे भाई उमर अकमल, सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लास लगा दी

Highlights कामरान अकमल का दावा- विराट कोहली से बेहतर हैं छोटे भाई उमर अकमल दावा किया है कि उनके छोटे भाई उमर अकमल के आंकड़े टी20 विश्व कप में विराट कोहली से बेहतर कामरान उमर के विश्वकप के लिए न चुने जाने पर बोल रहे थे

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल ने दावा किया है कि उनके छोटे भाई उमर अकमल के आंकड़े टी20 विश्व कप में विराट कोहली से बेहतर हैं। कामरान अकमल ने एआरवाई न्यूज पर एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं।

कामरान अकमल ने कहा कि विश्व कप टी20 मैचों में उमर के विराट कोहली से बेहतर आंकड़े हैं। कामरान उमर के विश्वकप के लिए न चुने जाने पर बोल रहे थे। कामरान ने कहा कि उमर तो विराट की छोटी उंगली के बराबर है। जब उनके प्रदर्शन और उनकी आभा की बात आती है तो वह विराट कोहली के करीब भी नहीं हैं। लेकिन उमर ने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली से बेहतर स्ट्राइक रेट से और सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है। कामरान ने कहा कि कि चूकि हमारे पास पीआर कंपनियां नहीं हैं इसलिए हम अपने आंकड़े और प्रदर्शन सोशल मीडिया पर साझा नहीं करते हैं।

Kami says Umar Akmal has better stats than Kohli in T20 world cups but he has no PR company pic.twitter.com/XW2Bzmriir