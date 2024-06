Afghanistan T20 World Cup 2024: ऑफ स्पिनर बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल, सुपर-8 से पहले अफगानिस्तान को झटका

Highlights अफगानिस्तान पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। ग्रुप चरण का अपना अंतिम मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा। उंगली की चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं।

Afghanistan T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान उंगली की चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई को टीम में शामिल किया गया है। तेईस वर्षीय मुजीब अफगानिस्तान की तरफ से टूर्नामेंट में केवल एक मैच खेल पाए थे। वह युगांडा के खिलाफ पहले मैच में खेलने के बाद अगले दो मैच में नहीं खेले थे।

