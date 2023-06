ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: छह टीमों ने सुपर सिक्स चरण में क्वालीफाई किया, चार टीम का सपना टूटा, देखें सुपर सिक्स मुकाबले कब से

Highlights 29 जून से सुपर सिक्स मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा। 133 रन की बड़ी जीत दर्ज कर सुपर सिक्स चरण में क्वालीफाई किया।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर अंतिम चरण में है। ग्रुप-ए से जिम्बाब्बे, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज ने सुपर सिक्स में जगह बना ली है। ग्रुप-बी से श्रीलंका, स्काटलैंड और ओमान की टीम सुपर सिक्स चरण में क्वालीफाई किया।

The Super Six teams are locked in, though vital carry-over points are up for grabs in the race for spots at India 2023!#CWC23 Qualifier state of play 👇https://t.co/HLPyBYyivv — ICC (@ICC) June 26, 2023

ग्रुप-ए से नेपाल और अमेरिका की टीम और ग्रुप-बी से आयरलैंड और यूएई की टीम का विश्व कप 2023 खेलने का सपना टूट गया। 29 जून से सुपर सिक्स मुकाबले खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा। श्रीलंका ने रविवार को यहां आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर में आयरलैंड की उम्मीदें पस्त करते हुए 133 रन की बड़ी जीत दर्ज कर सुपर सिक्स चरण में क्वालीफाई किया।

Sri Lanka and Scotland were comfortable winners at the #CWC23 Qualifier, while Ireland met their cruel fate 👇https://t.co/6LXGzBYXbM — ICC (@ICC) June 26, 2023

इस नतीजे से स्कॉटलैंड और ओमान ने भी सुपर सिक्स में स्थान पक्का कर लिया। दिमुथ करुणारत्ने ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखते हुए 103 रन की पारी खेली जिससे श्रीलंका ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 325 रन बनाये। करूणारत्ने ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान पर जीत के दौरान क्रमश: 52 और नाबाद 61 रन की पारी खेली थी।

There's no stopping Dimuth Karunaratne's dream run upon his ODI return 😍



He is the @aramco POTM from the #SLvIRE game! pic.twitter.com/HltLoaKDB5 — ICC (@ICC) June 25, 2023

How the #CWC23 Qualifier played out today 👇https://t.co/0hqLAe8wGu — ICC (@ICC) June 25, 2023

फिर वानिंदु हसारंगा (79 रन देकर पांच विकेट) ने शानदार गेंदबाजी की जिससे आयरलैंड की टीम 192 रन पर सिमट गयी। हसारंगा ने तीसरी बार पांच विकेट झटके। टूर्नामेंट के एक अन्य मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 76 रन से शिकस्त दी। ब्रैंडन मैकमुलेन की 136 रन की पारी से स्कॉटलैंड की टीम ने 50 ओवर में 320 रन बनाये। ओमान की टीम इसके जवाब में नौ विकेट पर 244 रन ही बना सकी।