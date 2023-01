ICC Awards 2022: दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी ने मारी बाजी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जानें महिला वर्ग में किसने मारी बाजी

Highlights ऑलराउंडर सिकंदर रजा को पछाड़ कर पुरुष वर्ग में शीर्ष सम्मान जीत लिया। सूर्य कुमार ने 2022 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वर्ष टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1164 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 187.43 रहा।

ICC Awards 2022: भारतीय बल्लेबाज और दुनिया के नंबर एक टी20 खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने बाजी मार ली है। सूर्यकुमार को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्यकुमार ने टी20 विश्व कप विजेता इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करेन, पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और जिम्बाब्वे ऑलराउंडर सिकंदर रजा को पछाड़ा।

Presenting the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2022 👀 #ICCAwards

सूर्य कुमार ने 2022 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने इस वर्ष टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1164 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 187.43 रहा। उन्होंने इस साल 68 छक्के लगाए जो कि टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड है।

वह इस वर्ष टी20 रैंकिंग में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज भी बने। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रा ने बाजी मारी। स्मृति मंधाना, पाकिस्तान की गेंदबाजी ऑलराउंडर निदा डार, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को पछाड़ दिया। पिछले साल आईसीसी की वर्ष की टी20 महिला क्रिकेटर चुनी गई मंधाना ने सबसे छोटे प्रारूप में फिर से अच्छा प्रदर्शन किया था।

Australia's star all-rounder has been voted the ICC Women's T20I Cricketer of the Year 2022 🏆#ICCAwards