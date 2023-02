WPL 2023: टाटा समूह ने महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के शीर्षक अधिकार हासिल किए, जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights सूत्रों के अनुसार टाटा ने पांच साल के लिए डब्ल्यूपीएल अधिकार हासिल कर लिया है टाटा समूह ने पिछले साल आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली थी हालांकि सौदे का मूल्यांकन अभी तक स्पष्ट नहीं है

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि टाटा समूह ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए खिताब हासिल कर लिया है। जय शाह ने ट्वीट कर कहा, 'मुझे पहली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के टाइटल प्रायोजक के रूप में टाटा समूह की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

बीसीसीआई के सूत्रों ने पुष्टि की कि टाटा समूह, जो पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक भी है, ने पांच साल के लिए डब्ल्यूपीएल अधिकार हासिल कर लिया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह ने पिछले साल आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली थी।

हालांकि सौदे का मूल्यांकन अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन टाटा समूह को शीर्षक प्रायोजक के रूप में शामिल करना डब्ल्यूपीएल के लिए एक बड़ी बात है, जो मुंबई में दो स्थानों - ब्रेबोर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

I am delighted to announce the #TataGroup as the title sponsor of the inaugural #WPL. With their support, we're confident that we can take women's cricket to the next level. @BCCI@BCCIWomen@wplt20pic.twitter.com/L05vXeDx1j