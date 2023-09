Heinrich Klaasen’s South Africa vs Australia, 4th ODI 2023: जंपा पर टूट पड़े क्लासेन, 10 ओवर और 113 रन, सोशल मीडिया पर मीम्स, पढ़े

Highlights शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर ली है। 17 सितंबर को द वांडरर्स स्टेडियम में निर्णायक मैच होगा। चौथे वनडे मैच में 164 रनों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।

Heinrich Klaasen’s South Africa vs Australia, 4th ODI 2023: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 164 रनों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। बल्ले से शानदार प्रदर्शन के लिए हेनरिक क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर ली है। 17 सितंबर को द वांडरर्स स्टेडियम में निर्णायक मैच होगा।

What an innings, Heinrich Klaasen , first 25 balls 24 runs, next 58 balls 150.



The best hitting i have seen in a long long time. #AUSvsSApic.twitter.com/wQQ5Ky79Sm — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 15, 2023

Highest ODI score at 200+ strike rate:



174 - Heinrich Klaasen🇿🇦 v AUS, TODAY

162* - AB de Villiers🇿🇦 v WI, 2015

162* - Jos Buttler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v NETH, 2022

149 - AB de Villiers🇿🇦 v WI, 2015#SAvAUSpic.twitter.com/PwCXTxVf5l — Kausthub Gudipati (@kaustats) September 15, 2023

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा- क्या पारी है, हेनरिक क्लासेन ने पहली 25 गेंदों में 24 रन और अगली 58 गेंदों में 150 रन। मैंने लंबे समय में सबसे अच्छी हिटिंग देखी है। आईसीसी ने लिखा- युगों-युगों तक याद रखा जाएगा। एम वोहरा ने लिखा-हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर। दोनों ने 222* (94) रन बनाए। वनडे में अब तक की सबसे तेज शतकीय साझेदारी।

A knock to remember for the ages…



Take a bow, Heinrich Klaasen 🙌#SAvAUSpic.twitter.com/DMfLvAruF5 — ICC (@ICC) September 15, 2023

मध्यक्रम के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने पारी की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले 83 गेंदों पर 174 रन की धमाकेदार पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 164 रन की शानदार जीत से श्रृंखला 2-2 से बराबर की।

Brother of destruction - Heinrich Klaasen and David Miller.



The duo scored 222* (94) - the fastest ever double century partnership in ODIs. pic.twitter.com/YCsK3R5O6U — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 15, 2023

दक्षिण अफ्रीका ने क्लासेन की शानदार पारी की मदद से पांच विकेट पर 416 रन का विशाल स्कोर बनाया। फिर उसने आस्ट्रेलिया को 34.5 ओवर में 252 रन पर समेट दिया। आस्ट्रेलिया ने विश्व कप की तैयारियों के आयोजित पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनायी हुई थी लेकिन उसने यह बढ़त गंवा दी।

आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के हाथ में चोट लग गयी जिससे उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। बाद में स्कैन में फ्रेक्चर होने का पता चला। विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी की 99 रन की पारी भी आस्ट्रेलिया के काम नहीं आ सकी। उसके लिए कैरी के अलावा टिम डेविड ने 35 और मार्नस लाबुशेन ने 20 रन का योगदान दिया।

Everything Everywhere All at Once 💫



Heinrich Klaasen with a memorable knock at his home ground against Australia!!! 🇿🇦 🆚 🇦🇺 pic.twitter.com/SmdRXX2p5x — Major League Cricket (@MLCricket) September 15, 2023

दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने चार और कागिसो रबाडा ने तीन विकेट झटके। इससे पहले पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे क्लासेन ने अपनी पारी में 13 चौके और 13 छक्के लगाए, जिससे वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में चौथी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने में सफल रहे।

क्लासेन को मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर नाथन एलिस ने सीमा रेखा पर कैच किया लेकिन तब तक वह दक्षिण अफ्रीका को वनडे में अपने तीसरे सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचा चुके थे। क्लासेन ने डेविड मिलर (45 गेंदों पर नाबाद 82 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 222 रन की साझेदारी की। इन दोनों के अलावा रासी वान डर डुसेन ने 62 रन का योगदान दिया।

Runs 222*

Balls 94

SR 209



Fastest double century partnership in ODI history 🔥



David Miller & Heinrich Klaasen take a bow. Incredible 🔥🙌 #CricketTwitter#Klaasen#Miller#SAvsAUSpic.twitter.com/MsWPGNM4GO — Lawrence Bailey ⚪ 🇿🇦 (@LawrenceBailey0) September 15, 2023

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने 79 रन देकर दो विकेट लिए। लेग स्पिनर एडम जंपा खर्चीले साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 113 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका की पारी में कुल 20 छक्के लगे जिनमें से नौ छक्के जंपा की गेंदों पर लगे। पांचवा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।

We have a tied series.



A Heinrich Klaasen masterclass ensures Australia and South Africa enter Sunday's fifth and final ODI at 2-2 #SAvAUSpic.twitter.com/I0uZBL75RK — cricket.com.au (@cricketcomau) September 15, 2023