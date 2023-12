IPL 2024: हार्दिक पंड्या को आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया, रोहित की जगह लेंगे

Highlights हार्दिक पांड्या इस सीजन मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे रोहित की जगह लेंगे हार्दिक पांड्या अब अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में लौट गए हैं

IPL 2024: आईपीएल 2024 से एक बड़ी खबर है। हार्दिक पांड्या इस सीजन मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। हालांकि अभी तक मुंबई इंडियंस ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दरअसल गुजरात टाइटन्स को साल 2022 में विजेता और 2023 में उप-विजेता बनाने वाले चैंपियन कप्तान हार्दिक पांड्या अब अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में लौट गए हैं।

🚨🚨🚨Just in🚨🚨🚨



Hardik Pandya has been named the captain of Mumbai Indians for #IPL2024