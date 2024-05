KKR Score IPL 2024 Qualifier 1: 20 अंक लेकर पहले पायदान पर केकेआर, यहां जानें प्लेऑफ रिकॉर्ड, कब बने चैंपियन

Highlights KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Qualifier 1: एसआरएच की टीम 14 मैच में 8 जीत, 5 हार और एक रद्द के साथ 17 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है। KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Qualifier 1: केकेआर की टीम 14 मैच खेलकर 9 जीत, 3 हार और 2 रद्द (बारिश के कारण मैच नहीं) होने के साथ 20 अंक लेकर पहले पायदान पर है। KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Qualifier 1: शाम 7 बजे टॉस और 7.30 बजे से मैच की शुरुआत होगी।

KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Qualifier 1: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच कुछ घंटे में मुकाबला शुरू हो जा रहा है। आईपीएल 2024 (Indian Premier League 2024) क्वालीफायर 1 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्डेडियम में खेला जाएगा। केकेआर की टीम 14 मैच खेलकर 9 जीत, 3 हार और 2 रद्द (बारिश के कारण मैच नहीं) होने के साथ 20 अंक लेकर पहले पायदान पर है। एसआरएच की टीम 14 मैच में 8 जीत, 5 हार और एक रद्द के साथ 17 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है।

आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह बनाने के लिए आमने-सामने होंगे। केकेआर ने स्टैंडिंग में पहले स्थान पर रहकर क्वालीफायर में अपना स्थान सुरक्षित किया, वहीं एसआरएच अपने बेहतर एनआरआर की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा।

A side of Rinku Singh never seen before - 𝗥𝗶𝗻𝗸𝘂: 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲



He shot to fame in #TATAIPL 2023 here in Ahmedabad ✨



A year later, he returns to the same venue as @KKRiders play #Qualifier1 tonight ⏳ - By @28anand



𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 🎥 🔽 #TATAIPL |… pic.twitter.com/oXW8tW6q1y — IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2024

आखिरी बार आईपीएल प्लेऑफ़ में 2018 में ईडन गार्डन्स में क्वालीफायर 2 गेम में मिले थे। राशिद खान के शानदार हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत SRH ने घरेलू टीम को 14 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर ने 10 गेंदों में 34 रन की पारी खेली।

19 रन देकर 3 विकेट झटके। दो कैच लेकर शानदार प्रदर्शन किया। यह आठवां सीज़न है, जहां केकेआर ने टूर्नामेंट के लीग चरण में जगह बनाई। टीम ने तीन बार आईपीएल फाइनल में भाग लिया है। 2012 और 2014 में जीत हासिल की, लेकिन 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई।

𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗹𝗹 ✈️



Mark your calendars folks, it all comes down to this! 🗓️ 🙌



Who are you backing to lift the 🏆?#TATAIPL | #TheFinalCallpic.twitter.com/84bsMe5FWK — IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2024

SRH के खिलाफ मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेऑफ़ रिकॉर्ड इस प्रकार है:

आईपीएल प्लेऑफ़ में केकेआर की जीत/हार का रिकॉर्ड

मैच: 13

जीत: 8

हारः 5

अंतिम परिणाम: चेन्नई सुपर किंग्स से 27 रनों से हार (फाइनल, 2021)।

उच्चतम स्कोर: 19.3 ओवर में 200/7 बनाम पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) (फाइनल, 2014)

न्यूनतम स्कोर: 107 बनाम मुंबई इंडियंस (क्वालीफायर 2, 2017) (सेमीफाइनल और फाइनल के परिणाम शामिल हैं)

केकेआर प्लेऑफ़ फिनिशः

2011 - एलिमिनेशन फाइनल (मुंबई इंडियंस से 4 विकेट से हार)

2012 - विजेता (चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत)

2014 - विजेता (पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 विकेट से जीता)

2016 - एलिमिनेटर (सनराइजर्स हैदराबाद से 22 रनों से हार)

2017 - क्वालीफायर 2 (मुंबई इंडियंस से 6 विकेट से हार)

2018 - क्वालीफायर 2 (सनराइजर्स हैदराबाद से 14 रन से हार)

2021 - फाइनल (चेन्नई सुपर किंग्स से 27 रन से हार)।

आईपीएल प्लेऑफ में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रनः

शुभमन गिलः 184

मनीष पांडेः 151

गौतम गंभीरः 134

आईपीएल प्लेऑफ में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेटः

सुनील नरेनः 10

पीयूष चावलाः 9

उमेश यादवः 7