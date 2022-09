England vs South Africa 2022: तीन दिन में परिणाम, इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, रैंकिंग में बदलाव

Highlights तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 97 रन से की थी। टीम ने 25 मिनट के अंदर ही जरूरी 33 रन बना लिये।

England vs South Africa 2022: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्णायक क्रिकेट टेस्ट तीन दिन में खत्म हो गया। पहले दिन (गुरुवार) का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे दिन (शुक्रवार) का खेल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद रद्द कर दिया गया था। मौसम ने साथ दिया तो शनिवार को ओवल में खेल शुरू हुआ था।

सीरीज के निर्णायक के लिए सिर्फ तीन दिन बचे थे। इंग्लैंड ने मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 118 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में 158 रन बनाए। अफ्रीका की दूसरी पारी महज मात्र 169 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर 130 रन बनाकर सीरीज पर कब्जा किया।

जैक क्रॉली की नाबाद 69 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन सोमवार को जीत की औपचारिकता पूरी करते हुए तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम की। जीत के लिए 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 97 रन से की थी। टीम ने 25 मिनट के अंदर ही जरूरी 33 रन बना लिये।

दक्षिण अफ्रीका टीम को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर दो पर आ गए। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है। श्रीलंका तीसरे और टीम इंडिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान की टीम 5वें, वेस्टइंडीज छठे, इंग्लैंड सातवें और न्यूजीलैंड की टीम आठवें स्थान पर है।

See how the final #ENGvSA Test's result has affected the ICC World Test Championship Standings ⬇️#WTC23 — ICC (@ICC) September 12, 2022

इस दौरान उसने एलेक्स लीज (39) का विकेट गंवाया जो कागिसो रबाडा की गेंद पर पगबाधा हुये। क्रॉली ने 57 गेंद की आक्रामक पारी में 12 चौके लगाये। ऑली पोप ने नाबाद 11 रन का योगदान दिया। नये कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स की अगुवाई में टीम के लिए यह सत्र शानदार रहा। इस दौरान उसने सात टेस्ट मैचों में से छह में जीत दर्ज की।

इंग्लैंड ने विश्व टेस्ट चैम्पियन न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद भारत को पांचवें टेस्ट में हराया। टीम ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को इस श्रृंखला में 2-1 से शिकस्त दी। इस टेस्ट मैच में शुरुआती दो दिनों का खेल रद्द होने के बाद इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 118 रन पर समेट दी थी।

England emerged as victors in one of the shortest completed men’s Tests.#ENGvSA | #WTC23 | Report 👇 — ICC (@ICC) September 12, 2022

इंग्लैंड की टीम भी हालांकि अपनी पहली पारी में 158 रन ही बना सकी। पहली पारी में 40 रन से पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी भी महज 169 रन पर सिमट गयी। इंग्लैंड ने इसके बाद 22.3 ओवर में जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया।

पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में दो विकेट लेने वाले ऑली रोबिनसन मैच ऑफ द मैच रहे। कप्तान बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने इस श्रृंखला के दौरान 10 विकेट लेने के साथ बल्ले से 149 रन का योगदान दिया।