England Squad for World Cup 2023: ईसीबी ने विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, पिछले विश्व कप में इंग्लैंड की खिताबी जीत के नायक शामिल, देखें लिस्ट

England Squad for World Cup 2023: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बुधवार को भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय अनंतिम टीम की घोषणा की। इंग्लैंड ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी शुरुआती टीम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 15 खिलाड़ियों के समूह में शामिल किया गया है।

युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक और स्टार तेज जोफ्रा आर्चर शामिल नहीं हैं। स्टोक्स ने एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले को पलट दिया है और अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए वापसी करेंगे। इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने पुष्टि की कि कीवी टीम से भिड़ने के लिए जिन 15 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, वही विश्व कप टीम में भी शामिल हैं।

मतलब है कि ब्रूक पहली बार विश्व कप में भाग लेने से चूक गए। पिछले विश्व कप में इंग्लैंड की खिताबी जीत के नायक बेन स्टोक्स ने आगामी विश्व कप खेलने के लिए एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहने का अपना फैसला बदल दिया है। स्टोक्स ने तीनों प्रारूपों में खेल पाना मुश्किल होने का हवाला देकर पिछले साल वनडे क्रिकेट छोड़ दिया था।

वह इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं और पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे। अब वह 50 ओवरों का क्रिकेट फिर खेलेंगे। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर में चार मैचों की वनडे श्रृंखला के लिये उन्हें टीम में चुना है।

इसी टीम में से भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विश्व कप के लिये खिलाड़ियों के चुने जाने की संभावना है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता ल्यूक राइट ने कहा ,‘बेन स्टोक्स की वापसी से टीम को एक मैच विनर मिलेगा और उनकी नेतृत्व क्षमता भी काम आयेगी। मुझे यकीन है कि दर्शक इससे काफी खुश होंगे।’

विश्व कप के लिए इंग्लैंड की अस्थायी टीम:जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, सैम कुरेन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टॉपले, डेविड विली। मार्क वुड, क्रिस वोक्स।