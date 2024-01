England Lions tour of India 2024: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, अफगानिस्तान के बाद इंग्लैंड बॉलर को कूटेगा ये खिलाड़ी, आईपीएल और टी20 विश्व कप से पहले हाथ खोलने का मौका

Highlights आईपीएल 2024 खेला जाएगा। भारत ‘ए’ टीम में शामिल किया गया। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में पदार्पण किया था।

England Lions tour of India 2024: आईपीएल और टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के टी20 के विशेषज्ञ खिलाड़ी रिंकू सिंह को एक मौका दिया गया है। आपको बता दें कि आईसीसी टी20 विश्व कप जुलाई में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जा रहा है। उससे पहले आईपीएल 2024 खेला जाएगा।

सीमित ओवरों के विशेषज्ञ बल्लेबाज रिंकू सिंह को इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अहमदाबाद में बुधवार से शुरू होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए मंगलवार को भारत ‘ए’ टीम में शामिल किया गया। टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की झलक दिखा चुके मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में पदार्पण किया था।

🚨 NEWS 🚨 Rinku Singh added to India ‘A’ squad for 2nd four-day match against England Lions. Details 🔽 https://t.co/rzPpDxD0OB

दो मैच में 17 और 38 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 44 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिसमें 57.57 की औसत से 3109 रन बनाए हैं। भारत ‘ए’ ने पिछले सप्ताह इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ पहला चार दिवसीय मैच ड्रॉ कराया था।

