Virat Kohli PBKS vs RCB, IPL: 0 और 10 पर पंजाब फिल्डर ने छोड़ दी कैच, किंग कोहली ने बैंड बजा दी! दौड़ा-दौड़ा कर बरसाए रन, चौके और छक्के की बारिश

Highlights Virat Kohli PBKS vs RCB, IPL 2024: धर्मशाला में किंग ने बारिश के बीच रनों की बरसात कर दी। Virat Kohli PBKS vs RCB, IPL 2024: मैच की दूसरी गेंद पर कैच छोड़ दिया। Virat Kohli PBKS vs RCB, IPL 2024: उस समय विराट कोहली ने खाता नहीं खोला था।

Virat Kohli PBKS vs RCB, IPL 2024: भारतीय टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (virat kohli) को किंग कहा जाता है। कोहली हर गेंद को अपने हिसाब से खेलते हैं और क्रिकेट के हर फार्मेंट में रन बरसाते हैं। बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) मैच में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के फिल्डर लगातार गलती कर रहे थे और विराट कहां पीछे रहने वाले थे। मैच की दूसरी गेंद पर कैच छोड़ दिया। उस समय विराट ने खाता नहीं खोला था। यानी 0 और 10 पर कैच ड्रॉप्ट करना पंजाब को भारी पड़ा और धर्मशाला में किंग ने बारिश के बीच रनों की बरसात कर दी।

The Punjab Kings bounce back with crucial breakthroughs, especially the big one of Virat Kohli 👏👏#RCB 238/5 with 5 deliveries left



— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2024

कोहली और रजत पाटीदार के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स को 60 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद बनाये रखी। कोहली ने 47 गेंद में 92 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान 7 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के मारे। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोहली के ऑरेंज कैप पहले से है।

𝗦𝗡𝗔𝗣𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦: 𝗣𝗕𝗞𝗦 𝘃𝘀 𝗥𝗖𝗕



Four wins in the last four games and the hot streak continues. ♨



Last night's victory was for all the die-hard RCB fans who want to see us in the playoffs.



— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 10, 2024

इस आईपीएल में 600 रन का आंकड़ा पार किया है। कोहली ने 12 मैच में 12 पारी खेलते हुए 634 रन बना चुके हैं। औसत 70.44 और स्ट्राइक रेट 153.51 है। कोहली अभी तक 55 चौके और 30 छक्के लगा चुके हैं। कोहली के नाम एक शतक और 5 अर्धशतक हैं। इस दौरान कोहली का उच्चतम स्कोर 113 रन है। आरसीबी को सात विकेट पर 241 रन के स्कोर तक पहुंचाने में अहम रही।

विराट ने पाटीदार (23 गेंद में 55 रन) के साथ 32 गेंद में 72 रन और कैमरन ग्रीन (27 गेंद में 46 रन) के साथ 46 गेंद में 92 रन की साझेदारी निभायी। पंजाब किंग्स के लिए रिली रोसोऊ ने 27 गेंद में 61 रन की पारी खेली लेकिन कर्ण शर्मा के दो झटकों से उनके विकेट पतन का सिलसिला शुरू हुआ और टीम 17 ओवर में 181 रन पर सिमट गयी।

आरसीबी की यह लगातार चौथी जीत है और इस जीत की बदौलत टीम 12 मैच में 10 अंक लेकर सातवें स्थान पर पहुंच गयी। वहीं पंजाब किंग्स (08) आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी क्योंकि वह बचे हुए दो मैच जीतन के बावजूद 12 अंक तक ही पहुंच पायेगी। स्वप्निल सिंह (28 रन देकर दो विकेट), कर्ण शर्मा (36 रन देकर दो विकेट) और लॉकी फर्ग्यूसन (29 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकट हासिल किये जबकि मोहम्मद सिराज (73 रन देकर तीन विकेट) ने तीन विकेट झटके।