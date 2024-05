GT VS CSK Score IPL 2024: प्लेऑफ पर नजर, गुजरात को हराने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स, अंतिम पायदान पर गिल की टीम, जानें आज कैसा रहेगा प्लेइंग इलेवन, कहां देखें चौके और छक्के

Highlights Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 59th Match Live Score IPL 2024: गत चैंपियन लड़ाई में फंसा है और प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में चौथे स्थान पर लटका हुआ है। Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 59th Match Live Score IPL 2024: जीटी 11 मैचों में से चार जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे है। Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 59th Match Live Score IPL 2024: मथीशा पाथिराना की अनुपस्थिति में गेंदबाजी आक्रमण कमजोर दिख रहा है।

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 59th Match Live Score IPL 2024: आईपीएल (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ को लेकर जंग तेज हो गई है। अभी तक कोई भी टीम अंतिम-4 में पहुंच नहीं सकी है, लेकिन पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Cricket Team) की टीम बाहर हो गई है। आज चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) का सामना गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) से है। चेन्नई की टीम 12 अंक के साथ चौथे और गुजरात की टीम 8 अंक के साथ अंतिम पायदान (10वें स्थान) पर है। मैच शाम 7.30 से खेला जाएगा।

इस बीच, निचले स्थान पर मौजूद टाइटन्स के लिए इस जीत के मुकाबले को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। पूर्व चैंपियन ने अभी तक अपना आदर्श संयोजन नहीं बनाया है और तीन मैचों में हार का सिलसिला जारी है। राशिद खान का खराब फॉर्म टीम के खराब नतीजों का एक प्रमुख कारण रहा है। कप्तान गिल भी फॉर्म में नहीं है।

आईपीएल में जीटी बनाम सीएसके आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 6

गुजरात टाइटंस: 3

चेन्नई सुपर किंग्स: 3

अंतिम परिणाम: सीएसके 63 रन से जीता (चेन्नई; 2024)।

अहमदाबाद में जीटी बनाम सीएसके आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 2

गुजरात टाइटंस: 1

चेन्नई सुपर किंग्स: 1

अंतिम परिणाम: चेन्नई सुपर किंग्स पांच विकेट से जीता (2023)।

अहमदाबाद में जीटी ओवरऑल रिकॉर्डः

खेल: 15

जीत: 8

हारः 7

अंतिम परिणाम: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से नौ विकेट से हार (2024)।

टीमें:

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), अरावेली अवनीश, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मोईन अली, शिवम दुबे, आरएस हंगरगेकर, रविंद्र जडेजा, अजय जादव मंडल, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, मिशेल सैंटनर, निशांत सिंधु , दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मथीशा पाथिराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्ष्णा और समीर रिजवी।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, रॉबिन मिंज, केन विलियमसन, अभिनव मंधार, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, अजमतुल्लाह उमरजई, शाहरुख खान, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, कार्तिक त्यागी, शशांत मिश्रा, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद, साई किशोर, उमेश यादव, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा और मानव सुतार।

आईपीएल मैच आज सीएसके और जीटीः मैच नंबर 59। 10 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम।

मैच आज का समय और लाइव स्ट्रीमिंग और स्कोर- कहां देखें: मंगलवार स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद समय 7:30 अपराह्न IST प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमः जियो सिनेमा

गुजरात टाइटंस को हराकर प्लेऑफ का दावा पुख्ता करने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स

चोटों और अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं के कारण प्रमुख खिलाड़ियों के बाहर रहने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को आईपीएल के 12वें दौर के मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर प्लेआफ का अपना दावा पुख्ता करने के इरादे से उतरेगी। चेन्नई के 11 मैचों में 12 अंक है और गुजरात पर जीत उसके लिये बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि प्लेआफ में उसकी जगह अभी भी पक्की नहीं है।

एक हार उस पर भारी पड़ सकती है । दीपक चाहर और मथीषा पथिराना चोटों के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं जबकि मुस्ताफिजूर रहमान बांग्लादेश के लिये खेलने चले गए हैं। अब चेन्नई के तीनों स्पिनरों रविंद्र जडेजा, मिशेल सेंटनेर और मोईन अली पर आक्रमण का दारोमदार होगा । चेन्नई ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ जिस तरह 167 रन बनाने के बाद मैच जीता, उससे प्रशंसकों की उम्मीदें बंधी होगी।

गुजरात को हराकर चेन्नई अंकतालिका में सनराइजर्स हैदराबाद से ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच जायेगी । अभी तक जिन तीन टीमों के 12 अंक हैं , उनमें चेन्नई (प्लस 0 . 700) का रनरेट सबसे अच्छा है। गुजरात के 14 अंक हैं और वह दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं है लेकिन शुभमन गिल की टीम के लिये आगे का सफर काफी कठिन है।

पिछले पांच मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी टीम का मनोबल गिरा है। मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में गेंदबाजी में धार नजर नहीं आ रही। वहीं गिल खुद पिछले पांच में से तीन मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके और उनका सर्वोच्च स्कोर 35 रहा है। साईं सुदर्शन, शाहरुख खान और डेविड मिलर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

गेंदबाजों में मोहित शर्मा और जोश लिटिल महंगे साबित हुए हैं। नयी गेंद के गेंदबाजों से मदद नहीं मिलने से अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और नूर अहमद भी उतने प्रभावी नहीं रहे। दूसरी ओर चेन्नई के रुतुराज गायकवाड़ ने मोर्चे से कप्तानी की है। उन्होंने 11 मैचों में 541 रन बनाए। पंजाब के खिलाफ इंपैक्ट खिलाड़ी रहे सिमरजीत सिंह ने 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करके 16 रन देकर दो विकेट लिये ।