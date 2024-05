IPL 2024 Orange-Purple Cap: 634 रन के साथ किंग कोहली के पास ऑरेंज कैप, जानें पर्पल पर किस बॉलर का दबदबा

Highlights IPL 2024 Orange-Purple Cap: पीबीकेएस क्षेत्ररक्षकों द्वारा कई कैच छोड़े गए। IPL 2024 Orange-Purple Cap: आरसीबी के बल्लेबाजों ने अवसरों को भुनाया और जीते। IPL 2024 Orange-Purple Cap: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के साथ बाहर हो गई।

IPL 2024 Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में प्लेऑफ रेस के साथ-साथ ऑरेंज और पर्पल कैप की मारामारी तेज हो गई है। अंक तालिका में बदलाव हो रहा है। पंजाब किंग्स का सपना फिर से टूट गया और 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के साथ बाहर हो गई। 4 सीट के लिए 8 टीम में मुकाबला है। आरसीबी ने सीजन की लगातार चौथी जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में बनी हुई है। पंजाब किंग्स का सफाया हो गया है। पीबीकेएस क्षेत्ररक्षकों द्वारा कई कैच छोड़े गए और आरसीबी के बल्लेबाजों ने अवसरों को भुनाया और जीते।

