IPL 2024 Points Table: 4 सीट और 8 टीम, प्लेऑफ दौड़ से मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आउट, अंक तालिका में बदलाव, जानें किसके पास कितने प्वाइंट

Highlights IPL 2024 Points Table: गेंदबाजों ने पंजाब किंग्स को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। IPL 2024 Points Table: पंजाब किंग्स की टीम 181 रन पर आउट हो गई। IPL 2024 Points Table: विराट कोहली (92 रन, 47गेंद, 7x4, 6x6) को सीजन का अपना पांचवां अर्धशतक जमाकर जीत दिलाई।

IPL 2024 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) में रोमांच जारी है। विराट कोहली और मोहम्मद सिराज ने आरसीबी को यहां से वहां पर ला दिया है। न तो भारी बारिश और न ही भारी ओलावृष्टि विराट कोहली (92 रन, 47गेंद, 7x4, 6x6) को सीजन का अपना पांचवां अर्धशतक जमाकर जीत दिलाई। पंजाब के खिलाफ 60 रन की जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ की दौड़ में जीवित रखी है। कोहली ने रजत पाटीदार (55 रन, 23 गेंद, 3x4, 6x6) के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की और आरसीबी को 7 विकेट पर 241 रन तक पहुंचाया, इससे पहले कि उसके गेंदबाजों ने पंजाब किंग्स को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। किंग्स की टीम 181 रन पर आउट हो गई।

अंक तालिका में उतार-चढ़ाव जारी है। अभी तक कोई टीम प्लेऑफ में पहुंच नहीं सकी है। इस बार रन रेट काफी अहम है। बेंगलुरु ने शानदार जीत के साथ आईपीएल प्लेऑफ (IPL Playoffs) की उम्मीदों को जिंदा रखा। सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के पास 14, राजस्थान (Rajasthan Royals)-कोलकाता (Kolkata Knight Riders) के पास 16-16 अंक हैं। केकेआर टीम पहले स्थान पर है।

राजस्थान टीम के पास रन रेट के कारण दूसरे पायदान पर है। चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ की टीम के पास 12-12 अंक है। मुंबई इंडियंस- पंजाब किंग्स की टीम इस आईपीएल से बाहर हो गई है। विराट की बेंगलुरु 10 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। गुजरात की टीम के पास 8 अंक है।

आईपीएल 2024 अंक तालिका लिस्ट (IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 16

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- सनराइजर्स हैदराबादः 14

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 12

5- दिल्ली कैपिटल्सः 12

6- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

7- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 10

8- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- गुजरात टाइटंसः 8।