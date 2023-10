ENG vs NZ Score, World Cup: विश्व कप में छक्के से शुरुआत, दूसरे गेंद पर गेंद स्टेडियम से बाहर, हेनरी के नाम पहला विकेट

Highlights डेविड मलान ने 14 रन की पारी खेली। मैट हेनरी ने 2023 में पहला विकेट लिया। इंग्लैंड ने 8.3 ओवर में एक विकेट खोए 42 रन बना लिए है।

ENG vs NZ Score, World Cup: गत चैम्पियन इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने छक्के और चौके से आगाज किया है। इंग्लैंड ने 8.3 ओवर में एक विकेट खोए 42 रन बना लिए है। मैट हेनरी ने 2023 में पहला विकेट लिया। डेविड मलान ने 14 रन की पारी खेली।

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने गत चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। घुटने की चोट से जूझ रहे केन विलियमसन पहले मैच में नहीं खेलेंगे जिनकी जगह लाथम कप्तानी कर रहे हैं।

लॉकी फर्ग्युसन भी चोट के कारण बाहर हैं जबकि ईश सोढी और टिम साउदी भी नहीं खेल रहे हैं । इंग्लैंड के लिये बेन स्टोक्स कूल्हे की चोट के कारण बाहर हैं। गुस एटकिंसन, रीसे टॉपली, डेविड विले भी अंतिम एकादश में नहीं हैं।

