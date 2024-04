Highlights टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है

India Squad for T20 World Cup 2024: एक जून से शुरू होने वाले टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है जबकि हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह मिली है। शुभमन गिल जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं।

