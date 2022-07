ENG vs IND 2022: टीम इंडिया को लग सकता है बड़ा झटका, पूर्व कप्तान पहले वनडे से हो सकते हैं बाहर, जानें कारण

Highlights विराट कोहली की चोट के बारे में विस्तार से पता नहीं चल सका है। भारतीय टीम प्रबंधन पहले मैच में ब्रेक दे सकता है। वेस्टइंडीज और अमेरिका में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिये टीम का चयन अब मंगलवार को किया जायेगा।

ENG vs IND 2022: खराब फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज विराट कोहली को तीसरे टी20 मैच के दौरान ग्रोइन में चोट लगी जिससे इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को ओवल पर पहले वनडे में उनका खेलना संदिग्ध है।

कोहली की चोट के बारे में विस्तार से पता नहीं चल सका है लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें पहले मैच में ब्रेक दे सकता है ताकि वह अगले दो मैचों के लिये उपलब्ध रहें जो क्रमश: 14 जुलाई और 17 जुलाई को खेले जाने हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा ,‘विराट को पिछले मैच के दौरान ग्रोइन की चोट लगी है।

