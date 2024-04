MI Vs DC: स्कोर बोर्ड पर दिल्ली ने मुंबई को 235 रनों से हराया, वानखेड़े स्टेडियम की ओर से हो गई भूल, जानें पीछे की वजह

Highlights MI Vs DC: स्कोर बोर्ट पर दिल्ली कैप्टिल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया MI Vs DC: दोनों के बीच यह 20 वां मैच था MI Vs DC: मैच होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम प्राधिकरण की ओर से हुई भूल वायरल हो रही

MI Vs DC: हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैप्टिल्स के बीच 7 अप्रैल को मैच हुआ। दोनों के बीच यह 20 वां मैच था। लेकिन इस दौरान समाप्त हुए मैच को लेकर वानखेड़े स्टेडियम प्राधिकरण के द्वारा एक भूल हो गई और इस कारण अब वो चर्चा में है।

हालांकि, मेहमान टीम दिल्ली कैप्टिल्स ने टॉस जीते और मेजबान टीम यानी मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। लेकिन मैच में शुरुआती बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा ने 49 रनों की शानदार पारी खेली, ईशान किशन ने भी इस दौरान 42 रनों से विपक्षियों को जवाब दिया। इनके अलावा टिम डेविड ने भी 45 रन बनाएं और आखिर में रोमारियो शेफर्ड ने नाबाद 39 रन बनाएं। इसके साथ मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर को खेलते हुए दिल्ली को 234 रनों का टारगेट दिया।

वहीं, स्टेडियम प्राधिकरण ने बड़ी भूल करते हुए दिल्ली कैप्टिल्स को 235 रनों से जीता दिया। वो भी कोई ऐसी जगह नहीं, बल्कि ये गलती बड़ी स्क्रीन पर की गई। यह बात सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रही है।

वानखेड़े स्टेडियम में हुई गलती के बाद DC ने कसा तंज

ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इस खामी को तुरंत ठीक कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य का खुलासा करते हुए एक्स पर ले लिया, अभी जीतने के लिए 235 रनों की आवश्यकता है। दिल्ली कैप्टिल्स की ओर से पोस्ट को शेयर कर लिखते हुए कहा, देर से आए इस उछाल का बल्ले से मुकाबला करने का समय आ गया है।