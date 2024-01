Deepti Sharma IndW vs AusW 2024: 1000 रन और 100 विकेट लेने वालीं पहली खिलाड़ी, कई प्लेयर को पीछे छोड़ा

Highlights आस्ट्रेलिया ने डार्सी ब्राउन की जगह किम गार्थ को शामिल किया। अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया।

Deepti Sharma India Women vs Australia Women, 2nd T20I 2024: भारतीय क्रिकेट टीम की आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया। 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर (महिला क्रिकेट में) बन गई हैं। दूसरे मैच में शर्मा ने 27 गेंद में 30 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल हैं।

🚨 Milestone Alert 🚨



Congratulations to Deepti Sharma 👏 👏



She becomes the first #TeamIndia cricketer (in women's cricket) to surpass 1⃣0⃣0⃣0⃣ runs and take 1⃣0⃣0⃣ wickets in T20Is. 🙌 🙌



Follow the Match ▶️ https://t.co/ar0sCktbHa#INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/glWDaLOMwW — BCCI Women (@BCCIWomen) January 7, 2024

Phoebe Litchfield is Deepti Sharma's 100th ODI wicket 👏



Only the 4th Indian to do it in women's cricket ⭐️#INDvAUSpic.twitter.com/1Vr3fkkeMz — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 2, 2024

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने रविवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत पहले टी20 में जीत से तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाये है। उसने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। आस्ट्रेलिया ने डार्सी ब्राउन की जगह किम गार्थ को शामिल किया।

