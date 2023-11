CWC World Cup semifinal 2023: कंफर्म-कंफर्म, विश्व कप सेमीफाइनल लाइनअप तैयार, भारत के सामने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका में टक्कर, जानें शेयडूल

Highlights फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में 19 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया 16 अंक के साथ पहले पायदान पर है। टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारी है।

CWC World Cup semifinal 2023: आखिरकार आईसीसी 2023 विश्व कप के सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया। एशिया महादेश से केवल भारत ने क्वालीफाई किया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 16 नवंबर को कोलकाता खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में 19 नवंबर को खेला जाएगा।

टीम इंडिया 16 अंक के साथ पहले पायदान पर है। टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारी है। अंतिम मैच कल नीदरलैंडस से खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही। न्यूजीलैंड की टीम 9 मैच में 5 जीत और हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले भले ही 2 मैच हार गई थी।

लेकिन टीम ने शानदार पलटवार किया और 9 मैच में 7 जीत और 2 हार के साथ 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 मैच में 7 जीत और 2 हार के साथ 14 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही। रन रेट में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पर रहने वाली टीम के सामने चौथे स्थान पर रहने वाली टीम और दूसरे और तीसरे स्थान की टीम में भिड़ंत होगी।

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम कंफर्म हो गई। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम क्वालीफाई कर गई। श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड की टीम विश्व कप के साथ-साथ चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गई। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। भारत, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम चार में स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं।

श्रीलंका पर जीत के साथ न्यूजीलैंड का नॉकआउट में स्थान लगभग निश्चित हो गया था। पाकिस्तान आठ अंक के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर रही और सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई। न्यूजीलैंड के 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा। दूसरा सेमीफाइनल पांच बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जायेगा।