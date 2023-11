CWC ODI World Cup 2023: विश्व कप फाइनल में मिली हार की टीस लंबे समय तक सालती रहेगी, कुलदीप ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, पढ़े

Highlights चेन्नई से अहमदाबाद तक हमारी यात्रा का नतीजा निराशाजनक रहा, लेकिन हमें छह हफ्तों की अपनी उलब्धियों पर गर्व है। दर्द के बावजूद हम अगले मौके के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हार का दर्द सालता रहेगा लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, जीवन चलता रहता है और पीड़ा से उबरने में समय लगता है।

CWC ODI World Cup 2023: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने गुरुवार को स्वीकार किया कि आस्ट्रेलिया से विश्व कप फाइनल में मिली हार की टीस लंबे समय तक सालती रहेगी और यह उन्हें अगले मौके तक कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारत को 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल में आस्ट्रेलिया से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

कुलदीप ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘चेन्नई से अहमदाबाद तक हमारी यात्रा का नतीजा निराशाजनक रहा, लेकिन हमें छह हफ्तों की अपनी उलब्धियों पर गर्व है। इस दर्द के बावजूद हम अगले मौके के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ कलाई के इस स्पिनर ने लिखा, ‘हार का दर्द सालता रहेगा लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, जीवन चलता रहता है और पीड़ा से उबरने में समय लगता है।’

Our journey from Chennai to Ahmedabad ended in a disappointing result, but we take pride in our achievements over the six weeks. Despite the pain, we're determined to work harder for the next opportunity.



