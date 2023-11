CWC ODI World Cup 2023: शमी जैसा कोई नहीं!, विलियमसन ने कहा- खिलाड़ी की सराहना करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे, न्यूजीलैंड के कप्तान ने ये बात कर जीत लिया दिल

Highlights मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर सात विकेट लिए। एक मैच में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया। अभी तक मौजूदा विश्व कप में 23 विकेट ले चुके हैं।

CWC ODI World Cup 2023: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद मोहम्मद शमी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक और भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम करार दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड की टीम 398 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.5 ओवर में 327 रन पर आउट हो गई थी।

शमी ने 57 रन देकर सात विकेट लिए। यह मौजूदा विश्व कप में तीसरा अवसर है जबकि उन्होंने एक मैच में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया। शमी अभी तक मौजूदा विश्व कप में 23 विकेट ले चुके हैं। विलियमसन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘उनका (शमी) प्रदर्शन अविश्वसनीय है।

The golden era is far from over in the eyes of Kane Williamson 📚



New Zealand's captain believes the Black Caps have more to give in a quest for future ICC tournament silverware 👇https://t.co/WmxIbxKCxU — ICC (@ICC) November 15, 2023

वह शायद आधे मैच ही खेल पाए हैं लेकिन टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा,‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। वह जिस तरह से गेंद को मूव कराते हैं और स्टंप को खेल का हिस्सा बनते हैं वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने इतने कम मैच में जितने विकेट लिए हैं वह शानदार है।’’

विलियमसन ने कहा,‘‘भारत की यह टीम निसंदेह खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पूरा ध्यान अब अगले मैच पर होगा।’’ न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम करार देते हुए कहा कि विरोधी टीम के लिए उनका सामना करना मुश्किल है क्योंकि उसके सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा,‘‘वह इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है और उसके सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनका सामना करना मुश्किल है। वह वास्तव में जरा सी चूक नहीं दिखा रहे हैं।’’ विराट कोहली ने वनडे में 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और विलियमसन ने कहा कि समकालीन क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी की सराहना करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे।

2019 ➡️ 2023



The result may have been different but some things remain the same 🤗#CWC23pic.twitter.com/HFM6ldNi3B — ICC (@ICC) November 15, 2023

उन्होंने कहा,‘‘मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूं। वह सर्वश्रेष्ठ है। और लगता है कि वह लगातार बेहतर बनता जा रहा है जो दुनिया भर की विरोधी टीमों के लिए चिंता का विषय है लेकिन आप उसके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हैं।’’ विलियमसन ने पिच से जुड़े विवाद को कोई तवज्जो नहीं दी।

सेमीफाइनल मैच से पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय टीम प्रबंधन ने मैच के लिए धीमी पिच बनाने को कहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पहले सेमीफाइनल के लिए नई पिच तैयार करने की योजना थी लेकिन बाद में मैच उस विकेट पर खेला गया जिस पर पहले मैच हुए थे। ’’ विलियमसन ने कहा,‘‘इस विकेट का पहले उपयोग किया गया था लेकिन वास्तव में यह अच्छा विकेट था।

जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी रन बनाए। हमने इस प्रतियोगिता में देखा है कि दूधिया रोशनी में परिस्थितियां बदल जाती हैं। आप इसी तरह के विकेट की उम्मीद करते हैं और उन्होंने वास्तव में अच्छा खेल दिखाया। ’’