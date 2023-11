CWC ODI World Cup 2023 Indian team journey: फाइनल में पहुंचने तक सफर, लगातार 10 जीत, ऑस्ट्रेलिया 11 के साथ सबसे आगे, देखें रिकॉर्ड

Highlights सेमीफाइनल में हारने के मिथक को तोड़कर चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत इससे पहले 1987, 1996, 2015 और 2019 में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया था। चार साल पहले मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड ने उसका विजय अभियान थामा था।

CWC ODI World Cup 2023 Indian team's journey to reach World Cup final: बुधवार की रात वानखेड़े स्टेडियम में खुशी का माहौल उस समय खत्म हो गया, जब टीम की एकजुटता के दम पर भारतीय टीम विश्व कप सेमीफ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड से आगे निकल गई। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला 50वां वनडे शतक और श्रेयस अय्यर का शतक ने फैंस को नाचने पर मजबूर कर दिया।

मोहम्मद शमी के 57 रन पर सात विकेट ने सोने पर सुहागा कर दिया। सभी ने मिलकर अद्भुत प्रदर्शन किया और भारत ने केन विलियमसन की टीम को 70 रनों से हरा दिया। भारत के चार विकेट पर 397 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पारी 48.5 ओवर में 327 रन पर समाप्त हुई। भारतीय टीम ने आईसीसी 2023 विश्व कप में कमाल और धमाल कर दिया।

भारत ने लगातार 10 मैच जीतकर 12 साल के बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचा। इस मैच में 724 रन बने और सुपर शमी सात विकेट लेने में सफल रहे। मैनचेस्टर में 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में इसी प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद रोहित शर्मा की टीम ने पासा पलट दिया और अब अहमदाबाद में रविवार को होने वाले फाइनल में उतरेंगे, ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के विजेता का इंतजार करेंगे।

विश्व कप फाइनल तक भारत की अजेय यात्रा इस प्रकारः

पहला मैच: भारत ने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराया।

दूसरा मैच: भारत ने दिल्ली में अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराया।

तीसरा मैच: भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया।

चौथा मैच: भारत ने पुणे में बांग्लादेश को सात विकेट से हराया।

पांचवां मैच: भारत ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया।

छठा मैच: भारत ने लखनऊ में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया।

सातवां मैच: भारत ने मुंबई में श्रीलंका को 302 रनों से हराया।

आठवां मैच: भारत ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराया।

नौवां मैच: भारत ने बेंगलुरु में नीदरलैंड को 160 रन से हराया।

सेमीफाइनल: भारत ने मुंबई में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया।

