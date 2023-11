CWC IND vs SL: यहां देखें 2023 दिलचस्प आंकड़े, 15 जनवरी को 73 पर, 17 सितंबर को 50 पर और 2 नवंबर को 55 रन पर ढेर, कई रिकॉर्ड टूटे, देखें सभी आंकड़े

Highlights भारत के बल्लेबाजों ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर ढेरों रन बटोरे तो गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया। लगातार सातवीं जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। विश्व कप की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।

CWC IND vs SL: खचाखच भरे महानगर के पुराने पारसी रेस्तरां में ईरानी चाय में डूबा हुआ बन-मस्का खाने की तरह भारत ने अभागे श्रीलंका को रौंद कर शान से सेमीफाइनल में पहुंच गया। आईसीसी 2023 विश्व कप में मेन इन ब्लू की सातवीं जीत है। मजबूत बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी ने कमाल किया। वानखेड़े स्टेडियम में प्रशंसकों ने एकतरफा मुकाबले के हर सेकंड का आनंद लिया।

183 बनाम पाक मीरपुर 2012

166*बनाम एसएल त्रिवेन्द्रम 2023*

160*बनाम एसए केप टाउन 2018

157*बनाम वेस्टइंडीज विजाग 2018

154* बनाम न्यूजीलैंड मोहाली 2016

वनडे में सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)-

317 भारत बनाम एसएल त्रिवेन्द्रम 2023 *

290 न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड एबरडीन

2008 275 ऑस्ट्रेलिया बनाम अफ़ग़ानिस्तान पर्थ 2015

272 एसए बनाम ज़िम बेनोनी 2010

258 एसए बनाम एसएल पार्ल 2012।

भारत के बल्लेबाजों ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर ढेरों रन बटोरे तो गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया जिससे मेजबान टीम ने गुरुवार को यहां आईसीसी विश्व कप मुकाबले में श्रीलंका को 302 रन से रौंदकर लगातार सातवीं जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। यह रनों के लिहाज से विश्व कप की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।

श्रीलंका के विरुद्ध सर्वाधिक वनडे रनः

3113 एस तेंदुलकर

2387 वी कोहली*

2383 एमएस धोनी

2265 इंजमाम-उल-हक

2197 सईद अनवर।

18426 एस तेंदुलकर

14234 के संगकारा

13704 आर पोंटिंग

13430 एस जयसूर्या

12651 वी कोहली*।

श्रीलंका का यह स्कोर उसका संयुक्त रूप से तीसरा न्यूनतम और विश्व कप का चौथा न्यूनतम स्कोर है। भारत के 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम मोहम्मद शमी (18 रन पर पांच विकेट) के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मोहम्मद सिराज (16 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.4 ओवर में 55 रन पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक-एक विकेट चटकाया।

श्रीलंका की ओर कासुन रजिता (14), महीश तीक्षणा (नाबाद 12) और एंजेलो मैथ्यूज (12) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। तीक्षणा और रजिता ने नौवें विकेट के लिए 20 रन जोड़े जो पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। श्रीलंका के पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए।

एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतकः

10 विराट कोहली बनाम श्रीलंका*

9 विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

9 सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

8 सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

एक देश में सर्वाधिक वनडे शतकः

21 भारत में विराट कोहली (101 पारियां)*

20 भारत में सचिन तेंदुलकर (160)

14 हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका में (69)

14 ऑस्ट्रेलिया में रिकी पोंटिंग (151)।

श्रीलंका को 17 सितंबर 2023 को एशिया कप के फाइनल में 50 रन पर ढेर करने के 45 दिन बाद भारत इस साल तीसरी बार इस टीम को 100 रन के आंकड़े को भी नहीं छूने दिया। भारत ने इसी साल जनवरी में तिरुवनंतपुरम में भी श्रीलंका को 73 रन पर आउट किया था।

The Medal Ceremony 🏅 in the dressing room just attained "LEGENDARY" status 🙌🏻#TeamIndia was in for a surprise when someone 𝗜𝗡𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 announced the best fielder award 🫡🔝



WATCH 🎥🔽 - By @28anand — BCCI (@BCCI) November 3, 2023

इस जीत से भारत सात मैच में सात जीत से 14 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। श्रीलंका के सात मैच से सिर्फ चार अंक हैं और वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारत ने इससे पहले शुभमन गिल (92 रन, 92 गेंद, 11 चौके, दो छक्के), विराट कोहली (88 रन, 94 गेंद, 11 चौके) और श्रेयस अय्यर (82 रन, 56 गेंद, छह छक्के, तीन चौके) के अर्धशतक से आठ विकेट पर 357 रन बनाए।

Team India is unstoppable in the World Cup!



Congratulations to the team on a stellar victory against Sri Lanka! It was a display of exceptional teamwork and tenacity. — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2023

गिल और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी भी की। श्रीलंका की ओर से दिलशान मदुशंका सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 80 रन देकर करियर में पहली बार पांच विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने तीन रन तक ही चार विकेट गंवा दिए।

कोहली पनी इस पारी के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड आठवीं बार एक हजार रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा जिन्होंने सात बार यह कारनामा किया था। अय्यर ने रजिता पर दूसरा छक्का 106 मीटर के साथ मौजूदा विश्व कप का सबसे लंबा छक्का रहा।