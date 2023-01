सीएम खट्टर पहुंचे कप्तान शेफाली वर्मा के घर, अंडर-19 टी20 विश्व कप जीत पर दी बधाई

Highlights महिला अंडर-19 विश्व कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया। कप्तान शेफाली वर्मा को जीत की बधाई देने उनके घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम ने शेफाली के परिवार के साथ मिठाई खाकर जीत की बधाई दी।

हरियाणा: भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत से खिलाड़ियों समेत देश में जश्न का माहौल है। सभी खिलाड़ियों को उनकी जीत की बधाई दे रहे हैं। वहीं, टीम की कप्तान विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर बेहद खुश नजर आ रही हैं। इस बीच रोतहक स्थित शेफाली वर्मा के घर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। सीएम ने जीत की बधाई देते हुए शेफाली के घरवालों से मुलाकात की। इस दौरान शेफाली का परिवार सीएम से मुलाकात करके काफी खुश नजर आया।

#U19T20WorldCup | Haryana CM Manohar Lal Khattar visited the residence of U-19 T20 World Cup champion team's captain Shafali Verma in Rohtak today. He met her family and had sweets with them. pic.twitter.com/q67ewG95Os