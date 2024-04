पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, कल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल

Highlights बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया कल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल उनके बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस्तीफा दे दिया और उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। बीरेंद्र सिंह ने भाजपा में शामिल होने के लिए 2014 में कांग्रेस से अपना लगभग चार दशक पुराना नाता तोड़ लिया था। उनके बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अब माना जा रहा है कि 9 अप्रैल को बीरेंद्र सिंह भी वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं।

Former Union Minister and BJP leader Chaudhry Birendra Singh (in file pic) to join the Congress Party. Announcement about his joining likely to be made tomorrow. His son and former BJP leader Brijendra Singh had joined Congress Party recently.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/CBVscarjgf